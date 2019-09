Bompenge-Trym om advarsler om dårlig luft i byene: – Skremselspropaganda

BERGEN (VG) Bompenge-kampen er langt fra over mellom partilederne under TV2s partilederdebatt i Bergen.

– Bompenge-pakken er en slags våpenhvile mellom regjeringspartiene uten at den avklarer de store spørsmålene om klima og utslipp, sa MDG-leder Une Aina Bastholm under TV2s partilederdebatt i Bergen.

Etter en lang kamp og krisemøter før sommeren klarte regjeringspartiene å samle seg om en bompenge-pakke. Men løsningen har også fått mye kritikk. Under TV2s partilederdebatt i Bergen haglet det nok en gang bompenge-angrep fra alle kanter.

– Vi skal redusere noe av den belastningen. I den pakken regjeringen har laget sørger vi for å gjøre kollektivtrafikken enda billigere, eller enda bedre. Det er litt opp til lokalpolitikerne, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– Ikke Tokyo eller Beijing

Bergens bompenge-partileder Trym Aafløy gikk hardt ut mot MDGs advarsler om mer eksos i byene uten bommer.

– Den samme retorikken kommer stadig tilbake når partilederne snakker om denne saken. I Bergen vil vi fjerne den ytre bomringen, som ikke har noe effekt på utslippene. Det er gjort flere målinger som viser at bomringen ikke har noe effekt på svevestøv og dårlig luft inne i Bergen-by. Det MDG sier om bompenger og klima er skremselspropaganda. De får det til å høres ut som om Norge skal bli Tokyo eller Beijing dersom vi har bompenger i dette landet.

LEDER: Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Kunnskapsfornektende

MDGs Une Bastholm slaktet regjeringens bompengepakke, og regjeringens klimapolitikk. Hun sa at regjeringen har en enda lenger liste av ting som øker utslippene, enn ting som kutter utslippene.

– Erna Solberg tekkes kunnskapsfornektende og populistisk Frp fremfor fremtidige generasjoner, sa hun.

Solberg svarte med å si at regjeringen satser på mange tiltak for å kutte utslipp:

– Vi lytter til miljø- og klimaforskningen, og så tror vi faktisk på den forskningen og teknologien som Norge er en nasjon som kan løfte seg fremover.

Siv utfordret Jonas

Frp-leder Siv Jensen sa det er utslipp som bør være problemet, ikke bilen, og at det i dag kun er de med god økonomi som har råd til å kjøre bilen inn og ut av de store byene. Hun forsvarte regjeringens bompenge-pakke, og gikk til angrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Jeg har en utfordring til Jonas – han er særdeles uklar, sa hun, og ba ham svare på hva om han faktisk vil stemme for regjeringens bompenge-løsning.

Støre svarte med å slakte både bompenge-forhandlingene, og bompenge-pakken som han sa er vanskelig å forstå, og ikke enighet om hvordan skal tolkes.

– Jeg stemmer for å øke det vi bidrar med for kollektivtrafikk i byene, jeg stemmer for å kutte bompenger i distriktene, men jeg stemmer imot at kommunene skal måtte ta fra velferd for å betale for vei, og jeg stemmer imot tiltak som kan øke utslipp i byer og få tilbake kø, kork og kaos, sa han.

les også Erna smeller til Frp-Siv om snikislamisering: Finnes ikke i vårt samfunn

Støre: - Helt koko

Det gikk heller ikke rolig for seg da partilederne skulle diskutere heldagsskole, og skolepolitikk. Programleder Arill Riise måtte flere ganger bryte inn, fordi politikerne snakket over hverandre.

SV-leder Audun Lysbakken sa en heldagsskole vil gjøre at alle barn kan lykkes, fordi de ville fått hjelp med lekser på skolen.

– Jeg tror ikke på en slik løsning. Jeg tror det som hjelper er at KrF har fått inn 200 flere lærere i skolen. Dette er en dårlig løsning for familiene, svarte Ropstad.

Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa at det viktige er å utdanne flere lærere og desentralisere skoler, gikk det enda hardere for seg.

– Vi må også kutte ut rare karakterkrav, som at man må ha firere for å komme inn på lærerutdanningen, sa Vedum, med henvisning til regjeringens karakterkrav om minst fire i mattematikk for å bli lærer.

– Det er for store forskjeller i norsk skole. Det blir feil når Ap legger seg på Sp-linjen og vil senke kravene til lærerutdanningen. Det øker ikke statusen til læreryrket, og det er det vi har behov for, svarte statsminister Erna Solberg.

Ap-lederen kom med krass kritikk tilbake:

– I dag kan du bli norsklærer hvis du har fire i matte og tre i norsk. Det er koko. Vi må stille opp med mer penger, dersom vi skal ha flere lærere. Vi må også stille kompetansekrav til det lærerne skal være gode i.

