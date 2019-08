FLAGG PÅ FLAGG PÅ FLAGG: Dette er noen av de mange flaggene som ble hengt opp på Bømlo i natt. Foto: Maria Engtrø

Slik reagerte Pride-tilhengere etter politianmeldelse for ulovlig flagging

Da Bømlo kommune flagget med regnbueflagg for å vise støtte til et Pride-arrangement i nabokommunen Stord, ble de politianmeldt av partiet De Kristne. Der fikk de medhold. I natt kom «svaret».

– Jeg blir veldig glad og stolt over dette, sier Anna Sofie Ekeland Valvatne, leder for «Storapride», Pride-festivalen som ble arrangert på Stord 10. august, til VG.

Hun forklarer at det ikke er «Storapride» som står bak stuntet der noen i løpet av natten har hengt opp flere titalls regnbueflagg i Bremnes sentrum på Bømlo. Til Stord24.no forteller hun at hun likevel vet hvem som står bak, men dette ønsker hun ikke å røpe.

– Men det er viktig å få frem at det ikke bare er «Storapride» som mener at kjærlighet er kjærlighet. Og dette er helt klart en reaksjon på politianmeldelsen og politiets konklusjon, sier hun til VG.

les også Kommunen hang opp Pride-flagg – da kuttet noen flaggstangen i to

Fikk medhold av politiet

Historien bak er som følger:

Bømlo-ordfører Odd Harald Hovland (Ap) fremmet i kommunens formannskap forslag om at Bømlo skulle vise tilslutning til Pride-arrangementet i nabokommunen blant annet ved å heise regnbueflagget foran rådhuset på festivaldagen.

Han fikk blant annet med seg KrF på laget. Bare én representant sa nei. Det var Lars-Kåre Katla fra Partiet De Kristne. Et parti som ifølge deres prinsipprogram «ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein» og som flere steder i landet har vist motstand mot Pride-arrangementer.

I ettertid valgte Katla å politianmelde kommunen for flaggheisingen. Overfor NRK har han hevdet at dette ikke hadde med Pride å gjøre.

– Vi ser det som brudd på loven om flagging på kommunale bygninger. Den er jo klar på at hvis kommunens bygninger ikke blir brukt i arrangementet, er det brudd på loven, sa Katla.

Nylig fikk Katla medhold av Sør-Vest politidistrikt, som uttalte til NRK at de mener det ikke var anledning til å flagge som en støttemarkering til «Storapride» så lenge de ikke hadde noe tilhørende arrangement. Politiet henla likevel saken fordi de mente det ikke var allmenne hensyn som krevde at kommunen skulle straffes.

les også Skulle markere Pride – heiste sameflagget

– Bømlo var med

«Storapride»-leder Anna Sofie Ekeland Valvatne sier hun er uenig med politiets konklusjon.

– Det er selvsagt et definisjonsspørsmål, men selv om paraden vår ikke var på Bømlo, så gikk deres ordfører fremst i toget, formannskapet deres sluttet seg til arrangementet og hovedparolen var «Sunnhordland for alle». «Storapride» er ikke bare for innbyggerne på Stord, men for hele regionen, sier hun.

– Etter min mening var Bømlo kommune en del av dette arrangementet, fortsetter Ekeland Valvatne, og legger til at man i fremtiden kanskje vil ha arrangementer i de andre kommunene også, men at dette bare er andre året festivalen er arrangert.

Sunnhordland er en region i søndre del av Hordaland som omfatter de syv kommunene, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Hun tenker nattens stunt er en fin måte å markere sin uenighet med anmeldelsen og politiet på. Særlig siden det ofte blir «ordkrig» att og frem mellom tilhengere og motstandere av slike arrangementer som en Pride-festival.

– Det er fint at man kan vise hva man mener uten å bruke ord. Jeg vet at det er mange på Bømlo som har fått dette med seg og setter pris på det, sier hun.

les også 50.000 i Pride-paraden – men Støre stjal showet

Ordfører: Rart fra politiet

Også Partiet De Kristnes Lars Kåre Katla har fått det med seg.

– Jeg har sett bildene ja, men jeg har ikke noen kommentar utover det vi har sagt før. Vår anmeldelse hadde ikke noe med Pride å gjøre. Det var et brudd på loven om flagging på kommunale bygninger. Jeg er fornøyd med at politiet har samme konklusjon som oss. Det viser at vi har rett, sier han.

En som er uenig i det er Bømlo-ordfører Odd Harald Hovland. Han skal attpåtil snart vende tilbake til sin egentlige jobb, som er å være lensmann på Stord.

– Jeg synes det er rart med en så bokstavelig tolkning som politiet har kommet med, så lenge formannskapet har sluttet seg til et Pride-arrangement i nabokommunen. Men vi får bare ta det til etterretning, sier Hovland til VG.

Han har selvsagt også fått med seg at det har blitt hengt opp flagg på rekke og rad i kommunen hans. Det er han ikke bare positiv til.

– Jeg vet ikke hvem som står bak, men jeg har sett et bilde av en plakat som sier at det er til støtte for ordfører og kommune. Vi har allerede fått mange støtteerklæringer, så egentlig trenger vi ikke en slik markering. Jeg frykter det nå blir for mye fokus på flagget, sier han.

– Poenget for meg da jeg fremmet forslaget var at vi på Bømlo skal være et samfunn der alle blir inkludert og har like muligheter, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet og religion. Jeg skulle vel heller ønske at vi hadde en diskusjon rundt det enn rundt en flaggheising.

Publisert: 26.08.19 kl. 14:40

