Ap-Raymond: Avviser byrådsforhandlinger med Venstre

Miljøpartiet De Grønnes kontakt med Venstre er ikke forhandlinger om byrådsdeltagelse i Oslo, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Oslo MDGs kontakt med Oslo Venstre avklarte jeg som byrådsleder i forrige uke. Dette er kun en naturlig respons på Venstres gjentatte initiativ gjennom mediene. Kontakten dreier seg ikke om noen form for forhandlinger mellom Oslo MDG og Oslo Venstre, sier Johansen til VG mandag kveld.

Han viser til utspill fra Oslo Venstres Hallstein Bjercke tidligere mandag kveld:

– Det er grunnlag for tettere samarbeid mellom MDG og Venstre i Oslo, sa Venstres førstekandidat Bjercke til Aftenposten.

– Nå har vi hatt de innledende drøftingene i Oslo Venstres gruppestyre, og vi er åpne for samtaler med MDG, sier Bjercke til Aftenposten.

Dialog med Rødt

Raymond Johansen finner behov for å oppklare hvem som egentlig skal forhandle om byrådsmakt i Oslo, etter at Venstre har gjort seg lekker for et mulig MDG-samarbeid i mediene.

– Det er våre tre byrådspartier som skal forhandle. Vi har dialog med Rødt som har vært vårt støtteparti. Som byrådslederkandidat for alle de tre byrådspartiene ser jeg frem til å lede forhandligene mellom våre tre partier, sier Johansen.

Han legger til:

– Sammen har vi lovet velgerne våre fire nye år, og vi har fått tillit på ny, som vi skal forvalte på best mulig vis gjennom å snakke sammen i samme rom. Ikke igjennom media. Vi setter oss ned om en uke. Konstituering av nytt bystyre er 23. oktober, som er tidslinjen vår, presiserer Johansen.

