TETTPAKKET: Til slutt hadde RS Elias plukket med seg 53 svømmere. Langt over grensen for hvor mange som er tillatt på 12 personer. Foto: Frank Løke

Redningsselskapet kritisk til svømmekonkurranse: – Vi var langt over smertegrensen

Redningsselskapet refser arrangøren av svømmekonkurransen mellom Horten og Moss etter de måtte plukke opp 53 svømmere. – En beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i, kontrer arrangøren.

– Beredskapsavdelingen og skipper på RS Elias var ikke informert om svømmekonkurransen på forhånd. Når Redningsselskapet da blir stående med hovedansvaret for å plukke opp 53 svømmere, har de stolt i overkant mye på oss, sier pressevakt i Redningsselskapet, Lars Kristian Mosby Enger.

Han er kritisk til gjennomføringen av svømmekonkurransen «Open Water – Horten – Moss». Konkurransen går over ti kilometer mellom Horten og Moss, og ble i helgen arrangert for sjette gang. På startstreken sto nærmere 150 deltagere.

Problemene oppsto da en stor andel av deltagerne ikke nådde tidsgrensen ved Jeløya etter å ha svømt i tre timer. Redningsselskapet mener arrangøren hadde altfor få tilgjengelige fartøy for å plukke opp svømmerne, som slet i de vanskelige forholdene.

RS Elias har i utgangspunktet en kapasitet på 12 personer. På et tidspunkt under søndagens svømmekonkurranse var det 53 om bord i redningsskøyten, i tillegg til mannskapet på fire.

– Skipper vurderte det dit hen at det gikk, men det er helt på smertegrensen. Vi brøt våre egne sikkerhetsrutiner for å få alle om bord, sier Enger.

KRITISK: Redningsselskapet er kritisk til arrangøren etter at de måtte plukke med seg 53 svømmere under en svømmekonkurransen i helgen. Foto: Frank Løke

– Galskap

Mange deltagere slet med sterk vind og kraftig strøm, og kun 51 svømmere fullførte konkurransen. Flere slet med at de ble trukket ut av kursen. To deltagere drev så langt sør at de endte opp med å gå i land på Bastøy.

En av dem som ikke klarte å svømme distansen, var Frank Løke. Han opplevde konkurransen som «galskap», men mener sikkerheten ikke var for dårlig.

– Dette er en konkurranse for de tøffeste. Du stiller ikke opp på startstreken hvis du tok svømmeknappen i fjor.

Han forteller at han kom farlig nær fergen som trafikkerer mellom Horten og Moss.

Til NRK, som omtalte saken først, sier den erfarne triatlonutøveren Ann-Kristin Lien at hun på et tidspunkt var helt alene ute på sjøen. Hun betegner arrangementet som skandaløst.

– Jeg var rystet da jeg gikk i land. Det var en sjokkerende opplevelse, sier hun til NRK.

Redningsselskapet mener arrangøren har hatt for dårlig kontroll med sikkerheten.

– Med tanke på størrelsen på arrangementet har arrangøren hatt et uheldig forhold til sikkerheten, sier Enger.

KOM IKKE I MÅL: Den tidligere håndballspilleren Frank Løke var blant dem som trengte hjelp fra RS Elias. Foto: Frank Løke

Uenig om avtalen på forhånd

Arrangøren Tom Remman forstår lite av kritikken fra Redningsselskapet. Ifølge ham kontaktet de Redningsselskapet i forkant av konkurransen, og ble lovet at en redningsskøyte skulle assistere. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen Redningsselskapet tegner av situasjonen.

Remman forklarer at de i tillegg hadde 40 ulike båter, kajakker og vannscootere i vannet under konkurransen for å bistå svømmerne.

– Vi gjorde løpende vurderinger underveis, og tok flere ut av konkurransen Svømmerne vet at de stiller på eget ansvar. Alle var utstyrt med GPS, fløyte og flytebøye. Alle var informert om faren. Det er ingen folkerett å svømme i Oslofjorden, sier Remman.

Enger forklarer at en kommunikasjonssvikt internt i Redningsselskapet kan være grunnen til at beredskapsavdelingen og skipper på RS Elias ikke fikk beskjed om arrangementet.

Han sier at flesteparten av svømmerne om bord i redningsskøyten var ved godt mot, men flere trengte tilsyn etter å ha vært i kaldt vann lenge. Noen hadde i tillegg svelget en god del sjøvann i de røffe forholdene. Blant dem var den tidligere håndballstjernen Løke.

– Stemningen var blandet. Noen var lettet, mens noen var forbannet for at de ikke fikk fortsette. Jeg mener arrangøren gjorde en god jobb med sikkerheten, sier Løke.

Publisert: 08.07.19 kl. 19:29