En kvinne sendt til sykehus etter dresinulykke på Flekkefjordbanen

– Det har aldri skjedd uhell tidligere, sier daglig leder.

Nå nettopp







Eyvind Formo, operasjonsleder i Agder politidistrikt, forteller til VG at det er snakk om to dresiner som har kjørt i hverandre inne i en tunnel og at det er fire personer involvert.

Politiet i Agder skriver på Twitter at de oppretter sak på forholdet og at Bane NOR er orientert. En kvinne er kjørt til sykehus og skadeomfanget er ukjent.

Flekkefjordbanen driver med dresinutleie på sommertid, forteller daglig leder Frode Johannesen.

– Det har aldri skjedd uhell på Flekkefjordbanen tidligere, sier han til VG.

Johannesen ønsker ikke å spekulere i årsaker til ulykken.

– De som leier dresin får bestemte sikkerhetsbeskjeder, som å holde avstand, kjøre i maks femten kilometer i timen og ikke stoppe opp i banen.

Publisert: 26.06.19 kl. 14:31