KRITISK: Professor Jon Petter Rui mener det er flere forhold som til sammen tyder på at saken bør granskes. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Professor: – Ansettelsen av Tangen bør granskes

BERGEN (VG) Professor Jon Petter Rui mener ansettelsen av Nicolai Tangen som ny Oljefond-sjef bør granskes. Det stiller Tangen selv seg positiv til.

For mindre enn 10 minutter siden

Rui er professor ved de juridiske fakultetene ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen, og ledet det regjeringsoppnevnte hvitvaskingslovutvalget som ble nedsatt i 2015.

– Det er flere forhold som til sammen tyder på at saken bør granskes uavhengig, sier Rui til VG.

Dette ønsker Nicolai Tangen velkommen.

– Jeg ser bare fordeler ved at alle sider ved ansettelsen og min gransking blir belyst, skriver han i en e-post til VG.

NY SJEF: Yngve Slyngstad (t.v.) skal gå av som sjef for Oljefondet. Etter planen tar Nicolai Tangen over i september. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Lørdag fortalte VG hvordan finansmann Tangen brukte millioner av kroner på en tre dagers konferanse i USA i november. Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år. I mars ble det kjent at han blir ny sjef for Oljefondet.

Avtroppende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad (57) deltok også på det Tangen overfor VG har karakterisert som et privat arrangement.

Mandag ettermiddag kunngjorde Norges Bank i en pressemelding at de i ettertid har valgt å betale for Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University».

De gjorde også rede for ansettelsesprosessen.

* 30. oktober i fjor kunngjorde Yngve Slyngstad at han ville gå av som sjef for Statens pensjonsfond utland.

* 10. januar i år ble stillingen som Oljefond-sjef utlyst.

* Da søknadsfristen gikk ut 21. februar var det åtte kandidater på den offentlige søkerlisten, hvorav ett navn var unntatt offentlighet.

* Samtidig uttalte hovedstyrets leder, sentralbanksjef Øystein Olsen, at ansettelsesutvalget sammen med Russell Reynolds jobbet videre med andre aktuelle kandidater. Nicolai Tangen var blant disse.

* 25. februar ble den offentlige søkerlisten offentliggjort. Tangen ble ført opp på den offentlige søkerlisten før vedtak i Hovedstyret 24. mars.

* 26. mars kunngjorde Norges Bank i en pressemelding at Nicolai Tangen var ansatt i jobben.

Jon Petter Rui er kritisk til det som har kommet frem om ansettelsen av den nye oljefondssjefen.

– Først blir stillingen lyst ut på vanlig måte, i samsvar med reglementet i statens personalhåndbok. Etter søknadsfristens utløp, forlates det som er vanlig prosedyre ved ansettelse i staten. Prosessen penses over på et annet spor. Hva som her har skjedd, vet vi ikke. Det kan stilles spørsmål ved riktigheten av å bytte spor underveis, og benytte seg av en prosedyre på siden av det som er vanlig ansettelsesprosess i staten, sier han.

Rui sier videre at personer med stor innflytelse på ansettelsesprosessen i tidsmessig nærhet er blitt gitt en gave, i form av reise, opphold og deltagelse på et seminar.

– Gaven gis av personen som til slutt får stillingen. Vanlige regler om transparens ved deltagelse på slike arrangement er ikke fulgt av alle.

Tidligere har Tangen skrevet følgende til VG i en e-post:

– For det første gikk invitasjonene til dette seminaret ut i mai 2018, altså 18 måneder før det fant sted. Jobben som leder for Oljefondet var da ikke ledig. For det andre var det ingen som var med i ansettelsesprosessen som var med på seminaret. Dette seminaret og ansettelsen av meg har ingenting med hverandre å gjøre.

STILLER SPØRSMÅL: Jon Petter Rui er professor ved universitetene i Tromsø og Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad har i et intervju med VG bestemt avvist å ha spilt inn eller nevnt Tangens navn for dem som var ansvarlige for ansettelsesprosessen.

– Jeg har vært veldig klar på at jeg som avtroppende ikke skal ha noen innvirkning på prosessen. Det var styrets oppgave, sa Slyngstad.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har overfor NRK påpekt at Yngve Slyngstad ikke har hatt noe med ansettelsesprosessen for sin etterfølger å gjøre.

Mandag ble det kjent i Dagens Næringsliv at Nicolai Tangen sendte e-post til Yngve Slyngstad og ba om et møte etter at Slyngstad deltok på Tangens private luksusseminar. Denne e-posten ble ikke besvart av Slyngstad.

Rui peker også på at stillingen er blitt diskutert på seminaret mellom personen som til slutt fikk stillingen – og betalte for seminaret – og personer med stor innflytelse i ansettelsesprosessen.

– Saken bør granskes nærmere av noen som er uavhengige av den utøvende makt. En slik gransking er nødvendig både for de impliserte, og for offentligheten.

les også Oljefond-Tangen ba Slyngstad om «en liten tjeneste»

Han mener følgende spørsmål er relevante å stille:

* Hvorfor ble ordinær ansettelsesprosedyre i staten, som ble startet opp på vanlig måte, avbrutt?

* Hvordan foregikk ansettelsesprosessen videre?

* Hva konkret ble sagt og gjort (og av hvem) i forbindelse med og i etterkant av seminaret og ansettelsen?

Etter å ha lest redegjørelsen Norges Bank sendte ut mandag ettermiddag, sier Rui at Norges Bank ikke skriver noe om hvorfor ordinær prosedyre ble avsluttet, og man gikk over til en annen prosedyre. Det er heller ikke mye som er kjent om prosessen i rekrutteringsselskapet, sier han.

– Ved ansettelser i statlige stillinger som innebærer stort ansvar for fellesskapets verdier, bør på forhånd fastsatte prosedyrer i lover og regler følges, alltid og svært nøyaktig. Dette er et ganske viktig rettsstatlig prinsipp.

Rui sier at han registrerer at det nå er flere som ønsker å fjerne gaveelementet i det som er skjedd i saken.

– At det skjer i ettertid, er vel egentlig en innrømmelse av at det var uriktig å motta gavene. Det fjerner ikke behovet for å undersøke saken nærmere.



Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank skriver i en kommentar ti VG at mye av det Rui tar opp, er belyst i redegjørelsen Norges Bank publiserte mandag.

«Norges Bank valgte å publisere offentlig søkerliste på våre nettsider 25. februar etter søknadsfristens utløp. Det står imidlertid fritt for hovedstyret å behandle søknader som kommer inn etter søknadsfristen. Tangen ble ført opp på den offentlige søkerlisten før vedtak i Hovedstyret 24. mars. Det følger ikke av Offentlighetsloven noe utvidet krav om publisering av oppdaterte søkerlister. Men Norges Bank erkjenner at det kunne ligge en forventning om at dette blir gjort, all den tid Norges Bank først valgte å publisere en offentlig søkerliste til en stilling det var knyttet stor offentlig interesse til.»

– Som det også står i redegjørelsen, ble CEO NBIM Yngve Slyngstad invitert til å delta på seminaret allerede i mai 2018. Arrangementet og deltagerlisten var ikke en del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag da hovedstyret tilbød Tangen jobben som CEO. Ingen medlemmer av hovedstyret og ei heller noen av dem som var knyttet til ansettelsesprosessen deltok på arrangementet ved Wharton.

Molberg skriver videre at som det også går fram av redegjørelsen, fulgte Norges Banks hovedstyre normal og planlagt prosedyre for denne typen ansettelse.

– I likhet med andre search-kandidater kom Tangens kandidatur fram gjennom dialogen med Russell Reynolds Associates.

Publisert: 21.04.20 kl. 21:07

Fra andre aviser