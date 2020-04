DISSENS: Venstre-leder Trine Skei Grande til høyre) varslet en dissens da hun tok partiet inn i regjering sammen med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (H) på Jeløya i 2018. Høyre og Venstre ble aldri enige om digitalt grenseforsvar. Foto: Tore Kristiansen

Opplysninger til VG: Venstre sier nei til digitalt grenseforsvar

Venstre tar dissens i regjeringen tirsdag, og markerer dermed sin motstand mot at E-tjenesten får grønt lys til å overvåke grenseoverskridende data-trafikk.

Sentrale kilder i Venstre bekrefter overfor VG at Venstre tar regjeringens aller første formelle dissens i protokollen fra Statsråd, i denne saken.

Onsdag legger regjeringen fram forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten.

Ifølge VGs opplysninger går flertallet i regjeringen - Høyre og KrF - inn for at at E-tjenesten skal få sette opp et såkalt digitalt grenseforsvar for å kontrollere all datatrafikk inn og ut av Norge.

Venstre mener at dette er så inngripende overfor personvernet at de sier nei til denne data-innsamlingen. Partiet støtter resten av lovforslaget, får VG opplyst.

TV 2 meldte tidligere i dag at partiet tar dissens i regjeringen i denne saken.

Varslet dissens

Venstre varslet motstand mot dette allerede under regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018, da partiet gikk inn i Solberg-regjeringen og med Høyre og Frp.

Da var teksten av regjeringen ville «på selvstendig grunnlag utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser utelukkende for utenlandsetterretningsformål, som både øker vår beskyttelseevne mot

trusler mot rikets sikkerhet og som ivaretar sentrale menneskerettigheter og

personvernforpliktelser.»

I dette punktet varslet Venstre at de ville ta «forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling».

Høsten 2016 fikk regjeringen en anbefaling fra et utvalg ledet av Simula-professor OIav Lysne om å opprette et digitalt grenseforsvar, etter at Sverige vedtok en lov som åpnet for det.

Presseorganisasjonene og Datatilsynet har avgitt kritiske høringsuttalelser og gått imot forslaget til nye fullmakter for E-tjenesten.

Publisert: 21.04.20 kl. 14:31

