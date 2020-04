Se, en stripedelfin i Sognefjorden!

Det er ikke vanlige at denne eksotiske delfinen befinner seg i norske farvann.

Dette er altså en stripedelfin – en ganske uvanlig art å se i Norge.

– Han var veldig aktiv og hoppet og spratt. Man kom veldig nærme, sier hobbyfotograf Anne SIlje Sylvarnes etter å ha tatt disse blinkskuddene i Vik kommune i Vestland.

Hun anslår at hun tilbragte en time med den spretne krabaten.

– Det er kjekt å se delfinen, men det er enda gøyere å få det på kamera. Det gjorde dagen, fortsetter hun.

Havforsker Nils Øyen forteller at det er sjelden at man får bekreftet at en stripedelfin har kommet til norske farvann.

– Det er ikke så veldig vanlig, men det er sånn som forekommer en gang i mellom. Stripedelfinen er egentlig en mer varmekjær art, som er vanlig i Middelhavet, sier han til VG.

Delfin er egentlig et flokkdyr. Øyen forteller at det av og til skjer at et individ beveger seg i randen av sonen for utbredelse.

– Det er nok snakk om eventyrlysten kar som har tatt seg en tur på egen hånd.

Fenomenet har blitt vanligere de siste årene. Øyen viser til en observasjon i Oslofjorden og andre observasjoner fra Møre til Trøndelag.

– Dette er et fenomen som vi har sett mer av det siste tiåret, at mer varmekjære delfiner er sett mer i våre områder, sier Øyen.

Publisert: 16.04.20 kl. 14:50

