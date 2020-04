STORTINGET: Siv Jensen (Frp) og Rigmor Aasrud (Ap), før coronaepidemien og anbefalinger om å holde avstand. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ap om coronastøtte: – Må slå ned på dem som jukser

Arbeiderpartiet utfordrer regjeringen til å styrke kontrollen med arbeidsgivere for å hindre juks, når statskassen åpnes for coronarammede bedrifter. Frp vil ha skjerpet straff for kriminelle som utnytter handlingsrommet i regjeringens krisepakker.

Opposisjonspartiene på Stortinget har merket seg at Økokrim i sin nye trusselvurdering forventer økt svindel med dagpenger, ulovlig utnyttelse av statens milliardpakker til næringslivet og økt konkurskriminalitet.

Mer økonomisk kriminalitet kan følge av at flere er havnet i et uføre under coronapandemien. Kontantstøtten fra staten til bedrifter som sliter med faste kostnader, beløper seg alene til 10–20 milliarder i måneden.

Kontantstøtteordningen skulle åpnet for søknader i dag, men er ifølge E24 blitt forsinket.

– Ordningene skal være gode, for det er viktig at folk har inntektssikring og at bedrifter får hjelp til å overleve. Men vi må også slå hardt ned på dem som jukser, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap).

Arbeiderpartiet og SV foreslo at Stortinget skulle be regjeringen sørge for et robust kontrollregime for å fange opp useriøse og kriminelle arbeidsgivere og ville ha skjerpede sanksjoner mot dem som misbruker de nye reglene.

Ap: Venter tiltak mot juks

– Jeg var overrasket over at regjeringspartiene og Sp ikke støttet oss. Men jeg forventer at regjeringen kommer opp med tiltak som kan bidra til at de som jukser, blir tatt og får straffer som svir, sier Ap-representanten.

Rigmor Aasrud er tidligere statsråd og fungerende leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet ønsker mer ressurser til kontrolletater som Arbeidstilsynet, skatteetaten, Økokrim og politiet. Ap har fått tips fra fagbevegelsen om arbeidsgivere som allerede er begynt å utnytte regelverket.

– Arbeidsgivere som permitterer, kan ikke hente ansatte inn igjen og la dem jobbe gratis eller svart. Vil de ha tilbake permitterte fordi de har fått nye ordrer, skal de melde fra, slik at ansatte ikke lenger får dagpenger, sier Aasrud.

NAV har ifølge Dagens Næringsliv blitt tipset om 100 mulige misbruk av den nye permitteringsordningen. De aller fleste gjelder virksomheter innen bygg og anlegg, varehandel og restaurantbransjen.

Frp: Vil ha strengere straffer

Siv Jensen (Frp) er klar på hva hun mener om kriminelle som utnytter handlingsrommet i regjeringens krisepakker:

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende skuffende, i en situasjon hvor det er folk i vårt samfunn som har reelt store problemer. At man da velger å kynisk utnytte det for å profittere på situasjonen, synes jeg er så grovt, at det forsvarer skjerpede straffer, sier Fremskrittspartiets leder.

Frp foreslår midlertidig økte strafferammer for denne typen økonomisk kriminalitet. Partiet går også inn for å lette på taushetsplikten i offentlige etater, slik at de kan kommunisere bedre.

– Før krisen var vi veldig opptatt av å styrke Akrimsentrenes mulighet for å ta svart arbeid og økonomisk kriminalitet, noe som krever størst mulig grad av informasjonsdeling. Det mener jeg bør være generelt og varig, sier Jensen.

LO: Første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik. Foto: Odin Jæger

LO: Vil ha bedre kontrollregime

Også LO vil styrke etterkontrollen av virksomhetene som mottar bidrag fra støtteordningene.

– Regjeringen bør ta inn over seg Økokrims trusselvurdering og advarsler fra fagbevegelsen og få på plass et bedre kontrollregime, sier nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik.

Hun støtter strenge strafferammer for grov arbeidskriminalitet, men understreker samtidig:

–Vi må sørge for å ta dem som begår lovbruddene. Det må ikke blir så enkelt å komme seg unna at det blir for fristende å prøve. Blir det lett for kriminelle å forsyne seg, undergraver det tilliten vi trenger i denne situasjonen.

LO mener at bedrifter som søker coronastøtte, blant annet må dokumentere at skatter og avgifter er betalt og ikke ha vedtak eller rettskraftige dommer mot seg knyttet til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

NHO: Ran fra fellesskapet

Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon Ole Erik Almlid gir full tilslutning til justisminister Monica Mæland når hun uttaler av det skal slås hardt ned på misbruk av støtteordningene.

– De aller fleste vil bruke ordningene slik den er ment, for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Men noen useriøse aktører og personer vil kunne utnytte tilliten. Misbruk av støtteordningene er et ran fra fellesskapet, sier Almlid.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes refser hva han kaller «de andre partienes blåøyde naivitet når de åpner honningkrukka for arbeidslivsmafiaen».

Rødt foreslo at regjeringen skulle stille en rekke vilkår for å yte støtte, som at bedriftene må dokumentere at de følger norske standarder for lønn og arbeidsvilkår og ikke driver økonomisk useriøst.

Vil prioritere å straffe misbruk

– Vi skal ha ordninger som er lette å bruke og vanskelige å misbruke. Hvis noen misbruker den nasjonale dugnaden, skal det etterforskes og straffes. Det kommer vi til å prioritere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun påpeker at noen kontrolletater allerede har fått tilført ressurser og minner om at oppfølgingen av bedrifter som mottar støtte under coronaepidemien, er blant oppgavene blant annet til politiet og NAV kontroll.

– Vil regjeringen iverksette andre tiltak for å hindre utnyttelse av støtteordninger og arbeidslivskriminalitet?

– Ja, det kan godt være. Det avhenger av utviklingen, hvilke opplysninger vi får og tilbakemeldingene fra brukere av ordningen, sier justisministeren.

