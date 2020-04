ØNSKER TYDELIGE RETNINGSLINJER: Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er viktig at det kommer tydelige nasjonale retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal praktiseres når skolene åpner igjen. Foto: Odin Jæger, VG

Utdanningsforbundet om gjenåpning av skolene: – Må skje på en måte som oppleves som trygg

Regjeringen vil gradvis åpne skoler og barnehager etter påske. Utdanningsforbundet mener gjennomføring av smittevernreglene kan bli krevende, spesielt for de aller yngste barna.

Statsminister Erna Solberg (H) annonserte tirsdag en gradvis åpning av barnehagene og skolene etter påske.

Fra den 20. april skal landets barnehager åpne, og fra 27. april skal elever i 1.-4.trinn tilbake på skolen.

Samme dag vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal sier at han forholder seg til regjeringens beslutning om en gradvis gjenåpning av skoler, barnehager og SFO.

– Vi kjenner ikke kunnskapsgrunnlaget de bygger på, og vi erkjenner at ansvaret ligger hos regjeringen, sier Handal i en uttalelse til VG:

– Lærerne savner elevene og barna, og de aller fleste barn og unge savner nok også barnehagen og skolen. Derfor ønsker vi jo alle å få tilbake hverdagen vår så snart som mulig, men det må skje på en måte som oppleves som trygg, understreker han.

Krevende for de yngste barna

For forbundet er det viktig at gjenåpningen skjer på en måte som oppleves forsvarlig både for elever, lærere og foreldre, understreker Handal.

– Vi tror også det er lurt at det oppleves som trygt i resten av befolkningen, sier han.

Handal påpeker viktigheten av tydelige nasjonale retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal praktiseres når skolene åpner igjen.

– Det må settes av tid til planlegging av dette arbeidet lokalt, sier han.

Lederen er glad for at statsministeren er tydelig på at det skal være gode smittevernregler på plass, men understreker at det likevel kommer til å bli krevende, spesielt for de aller yngste barna.

– Ansatte i skoler og barnehager må blant annet vite hvordan smittesituasjoner skal håndteres, hvilke rom som skal brukes, hvor store grupper av barn det kan være, hvordan levering og henting skal foregå:

– Ikke minst er det viktig hvordan ulike risikogrupper skal forholde seg. Det er mange praktiske spørsmål som må avklares og det forventer vi at nasjonale myndigheter skaper trygghet rundt, understreker han og legger til at Utdanningsforbundets vurderinger bør veie tungt slik at prosessene før en gjenåpning blir gode.

Forventer konkret opplæring av lærere

Skolenes landsforbund støtter regjeringens plan for gjenåpning, men understreker i likhet med Utdanningsforbundet at opplæring av ansatte i nye rutiner for smittevern må være på plass før åpningen.

Forbundsleder Anne Finborud sier til VG at de likevel er glade for at lærere og ansatte i skolevesenet nå har fått tid til å forberede seg på en ny skolehverdag.

– Vårt største fokus nå er at de ansatte får ordentlig opplæring slik at de har nok kompetanse om smittevern, sier hun til VG.

En ny undersøkelse fra forbundet viser at lærere som skal tilbake på jobb er spesielt urolige for å kunne gjennomføre undervisning og skolehverdag på en smittevernfaglig riktig måte.

– Se for deg at du skal håndtere 15 elever, og alle skal ha to meters avstand til enhver tid. Vi forventer at lærerne får et konkret skoleringsopplegg:

– Dette handler også om å gjøre barn trygge. Lærere må ha fagkompetanse om viruset slik at de kan ha en betryggende dialog med usikre barn, understreker Finborud.

STØTTER GRADVIS ÅPNING: Forbundsleder i Skolenes landsforbund Anne Finborud. Foto: Heiko Junge, NTB

Melby: – Skal være klare retningslinjer

Kunnskapsdepartementet (KD) oppgir tirsdag at de har satt i gang arbeid med konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte i barnehager og på skoler når disse gradvis åpnes igjen.

En veileder for barnehager vil bli lagt fram innen 16. april, mens et kompetanseopplegg for skoler vil bli lagt fram innen 20. april, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Det skal være veldig klare retningslinjer for hvordan man skal drive barnehage. Disse jobbes det med å utarbeide nå, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

– Det viktig at alle ansatte får god tilgang til informasjon, sier hun.

Ifølge Melby er departementet nå i tett dialog med helsemyndigheter og fagfolk om hvordan smittevernet kan ivaretas i den praktiske hverdagen i barnehagene og skolene.

Barn som er i risikogrupper, eller har familiemedlemmer i risikogrupper, vil fortsatt kunne få fjernundervisning.

Publisert: 07.04.20 kl. 18:20

