Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Russ reagerer på kompensasjon for avlyst landstreff

Coronaviruset gjør at årets russekull får en meget begrenset russetid. Nå er russen misfornøyd med kompensasjonen de får for avlyst russetreff.

Nå nettopp

Mandag fikk de som har kjøpt billetter til Landstreff Stavanger en mail med tilbud om kompensasjon, etter at det sist uke ble bestemt at årets største russetreff måtte avlyses.

Billettkjøperne får tilbud om fire alternativer for kompensasjon.

Et festivalpass til arrangementet «Back Together – by LS» i 2021

Et festivalpass til Palmesus 2020

2x festivalpass til Elvefestivalen i Drammen 2020

2x sesongkort til Kongeparken utenfor Stavanger

Flere russ har tatt kontakt med VG og sagt at de er skuffet over at de ikke har mulighet til å få pengene tilbake for billetten. Også i Facebook-gruppen «La oss utsette RT til sommeren» har det kommet flere titalls reaksjoner.

Arrangøren sier de har blitt kontaktet av russ som er misfornøyde, men også at flere har valgt et av de fire alternativene.

– Får ikke vært med på noe av det

En av dem som reagerer, er Rine Bergseth (18) som går i tredjeklasse på Kongsberg videregående skole. Hun forteller at hele vennegjengen skulle på landstreffet i mai.

– Det var selvfølgelig trist at det ble avlyst, for det er det alle jeg har snakket med gledet seg mest til av alt, sier hun.

Foto: Privat

Rine sier at hun ikke er interessert i noen av kompensasjonsalternativene arrangørene bak russetreffet har gitt.

– Jeg drar i militæret, så jeg får ikke vært med på noe av det. Og siden det ikke er mulig å overføre billettene til noen andre, så mister jeg mye penger, sier hun.

Rine betalte 2615 kroner for billetten. Helst ville hun fått pengene tilbake for det avlyste treffet.

les også Trøster «corona-trist» russ med partylåt

Arrangøren skriver at kompensasjonsvalget må tas innen fredag, og at det ikke kan endres etter det. Hvis man ikke har valgt noe innen fristen, mister man muligheten. Det er heller ikke mulig å gi festivalbillettene til noen andre.

I mailen skriver arrangøren at coronaepidemien er en ekstraordinær hendelse som ingen kunne forutse eller kontrollere.

«Arrangementsforbudet hindrer oss i å avholde festivalen, uten at vi kan lastes for det. Det er en mager trøst, som likevel har betydning fordi det betyr at vi ikke er ansvarlig for avtalebrudd.», skriver de videre.

Les også: Dette har du krav på om russetreffet blir corona-avlyst

Foto: Gøril Furu / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet: – Kan kreve pengene tilbake

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket sier til VG at det ikke holder å flytte arrangementet, og at russen bør kunne kreve pengene tilbake.

– Et arrangement neste år vil ikke være det samme for gruppen som egentlig er russ i år.

Hun sier at flere store aktører har standardvilkår som fratar forbrukeren rett til pengene tilbake, uansett hva grunnen til avlysningen er.

– Forbrukerrådet mener at slike vilkår kan være urimelige og at en kjøper vil kunne ha rett på refusjon av billettprisen ved en avlysning uansett hva vilkårene sier.

Blyverket mener at det er fint at arrangører kommer med alternativer til refusjon, men:

– Det må komme klart frem at dette er en frivillig ordning for dem som ønsker det. De som vil ha pengene sine refundert bør få det.

Rådet fra Forbrukerrådet er klart:

– Ta kontakt med arrangøren og be om pengene igjen. Løser ikke dette saken kan man sende inn en klage til oss.

UTSOLGT: Landstreffet arrangeres hvert år i Kongeparken utenfor Stavanger. I år var treffet planlagt 8.–10. mai. Treffet samler 14.500 russ fra hele landet. Foto: Skjermdump

– Skulle ønske at vi kunne tilbakeføre hele beløpet

Det er Lund Gruppen som arrangerer Landstreffet Stavanger. Coronakrisen har ført til tøffe tider for kulturbedriften.

– Løsningen med å tilby andre arrangementer slik at gjestene våre får den festivalopplevelsen de fortjener har vi jobbet mye med de siste dagene. Veldig mange festivaler i vår bransje rundt i verden har nå som en standard at de gir en billett til neste års festival.

– Hvorfor får ikke russen pengene tilbake?

– Festivalen ble avlyst kun et par uker før rigging skulle starte slik at mange av de store kostnadene er allerede tatt. Vi forstår at dette er viktig for ungdommene som hadde gledet seg til Landstreff. Vi skulle ønske at vi kunne tilbakeføre hele beløpet, men det får vi ikke til så lenge hele bedriften vår er stengt og vi ikke har noen inntekter, sier Lund og legger til:

– Vi håper på forståelse i denne ekstreme situasjonen og håper at så mange som mulig har anledning å delta på «Back Together» neste år.



Lund sier at corona-situasjonen er kritisk for hele kulturbransjen. De vet fortsatt ikke når de kan drive som normalt.

– Vi vil helst klare oss selv og har gjort det i 125 år, men nå er det vanskelig. Vi hører mye om at regjeringen stiller opp med redningspakker, men det har ikke kommet noe til vår del av kulturbransjen enda.

Se videoen av da VGTV-profil Mads Hansen rullet med russen

Publisert: 30.03.20 kl. 18:36

Mer om Russetid Kongeparken Landstreffet Coronaviruset Stavanger

Fra andre aviser