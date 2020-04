KONTROLL: Byrådsleder Raymond Johansen etterlyser varige kontrolløsninger når det etter hvert blir mer trafikk på Gardermoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bekymret for Gardermoen-åpning: – Vil ha enorm betydning for Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for «supersmittere» fra utlandet når Gardermoen er tilbake i full drift. Ullensaker kommune har bedt Helsedirektoratet om avklaring på hvordan beredskapen skal ivaretas fremover.

Nå nettopp

– Min store bekymring er hva som vil skje med Gardermoen, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

– En full gjenåpning vil ha enorm betydning for Oslo.

Han frykter at dårlig kontroll av innreisende vil kunne føre til at utenlandske borgere blir såkalte «supersmittere».

– De lokale tiltakene har fungert bra. Men hvis smitten kommer utenfra, med bil over grensen eller med fly, så kan dette bidra til at det blusser opp igjen her. Om det er dårlig smittearbeid i andre europeiske land, så drar man det med seg hit. Det er slike faktorer jeg er bekymret for, sier Johansen.

Han viser til at det var tilnærmet normal flyplasstrafikk de to første ukene i mars.

– Manglende helsekontroll har vært den viktigste enkeltfaktoren bak coronautbruddet i Norge, sier Johansen.

BEKYMRET: Byrådsleder Raymond Johansen er urolig for hva som vil skje med smittespredningen dersom flere passasjerer ankommer Oslo via Gardermoen. Foto: Mattis Sandblad

Redusert med 99 prosent

Etter de strenge tiltakene ble innført 12. mars, har imidlertid situasjonen endret seg betraktelig.

I et brev til Helsedirektoratet skriver Rådmannen i Ullensaker at flytrafikken fra utlandet nå er redusert med 99 prosent.

Det vil si at det ankommer omtrent 400 personer fra utlandet per døgn.

Kommunen har tilpasset smitteberedskapen etter hvert som situasjonen har endret seg på flyplassen, opplyser kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad til VG.

– Dette er blitt organisert på kort varsel i et tett samarbeid mellom kommunen, Avinor, politi, Heimevernet – og endret underveis etter tilbakemeldinger og ettersom antall passasjerer og flighter er redusert, sier han til VG.

les også En flyplass nesten uten passasjerer

På spørsmål om det foreligger konkrete planer for smitteberedskap når trafikken øker på Gardermoen, henviser kommuneoverlege Meyer-Myklestad til Helsedirektoratet.

– Det er de nasjonale myndighetene ved Helsedirektoratet som bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes på Gardermoen. Kommunen har ansvaret for å følge opp kravene i IHR-forskriften (forskrift om hendelser av betydning for internasjonal folkehelse) og er således en utfører av de oppdrag og føringer som sentrale myndigheter til enhver tid bestemmer, sier han.

les også Kan være dødelig: – Nordmenn kjøper ulovlig «coronamedisin»

Ber om rask avklaring

I et brevet til Helsedirektoratet ber kommunen som huser landets hovedflyplass om rask avklaring rundt hvilke smitteverntiltak som skal gjelde fremover.

«Vårt utgangspunkt fremover er at vi skal ivareta smitteberedskapen ved lufthavnen på en god måte, men at dagens ressurssituasjon ikke anses nødvendig i forhold til den aktiviteten som pr. i dag foregår ved lufthavnen», skriver Rådmannen.

Ifølge brevet har alle reisende fra utlandet fått et informasjonsskriv der det presiseres at de må i karantene i 14 dager, samt at helsepersonell fra kommunen har snakket med alle passasjerer ved ankomst.

I tillegg har kommunen innlosjert tilreisende på hotellrom og sykehus for videre isolering eller behandling.

23. MARS: Korttidsparkeringen på Gardermoen var tom for biler. Foto: GØRAN BOHLIN

Helsekontroller

Byrådsleder Johansen mener de gjeldende tiltakene bør videreføres. Samtidig ber han om at det etableres varige løsninger for hvordan passasjerer fra utlandet skal kontrolleres når trafikken øker igjen.

– Akkurat som vi har passkontroller ved ankomst, må vi ha et mye bedre og varig system for helsekontroller, sier Johansen.

– Åpning av flyruter igjen kan ikke være utelukkende drevet av etterspørsel etter reiser. Jeg mener fremtidig gjenåpning av flyruter må vurderes og godkjennes av helsemyndighetene. Det kan ikke være fritt frem for flyselskapene. Og det kan heller ikke være fritt frem for dem som ankommer.

les også Widerøe om avstand på fly: – To meter klarer vi ikke

Samme retningslinjer

– Retningslinjene fremover vil være de samme. Det er mange studier som viser at tiltak (febermålinger etc.) ved innreise har lite for seg. Vi tror på å gi informasjon, og har satset veldig på at folk selv tar ansvar, sier fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Høeg Henrichsen til VG.

Tilreisende fra utlandet blir satt i karantene i 14 dager, og skal ellers følge de vanlige retningslinjene når de er ferdige med karantenetiden. Dette innebærer at de blant annet må holde avstand, unngå klemming og kyssing og ikke være flere sammen enn fem om gangen når karantenetiden er over.

– Vi har satset veldig på at folk selv tar ansvar. Vi følger ikke med på dem, og har ikke politiregistrering av dem. Det har fungert, sier han.

Fagdirektøren ser ikke for seg at det vil være noen særlig mulighet for å åpne opp for mer utenlandstrafikk hverken på kort eller lang sikt.

– Hvilket tidsperspektiv har dere på å holde trafikken nede?

– Vi vil sannsynligvis få oppbluss før vi har en behandling eller en vaksine. Problemet vårt nå, er at hvis vi klarer å slå ned innenlandssmitten, så må vi fortsatt holde tette grenser for at det ikke skal blusse opp igjen, sier han.

LITE BILTRAFIKK: Da VGs fotograf besøkte Gardermoen 23. mars var det nesten folketomt. Foto: Gøran Bohlin

les også Politiet: Stoppet flere russefester natt til lørdag

– Prematur bekymring

Høeg Henrichsen understreker at ingen tør å vaksinere en hel befolkning uten at vaksinen er tilstrekkelig utprøvd.

– Vi kan kanskje få en vaksine eller behandling som kan fungere til høsten, hvis vi er veldig heldige, sier han.

Han mener derfor at bekymringen for utenlandssmitte er prematur, fordi det per nå ikke ser ut til at trafikken vil øke fra utlandet.

– Det kommer ikke reisende fra de områdene som har mest smitte nå. Hele Europa er stengt, og folk står ikke i kø for å reise til Norge.

Helsedirektoratet kommer også til anbefale at kommunen viderefører avtalene med hotell og sykehus, slik at reisende med symptomer kan henvises dit dersom de har symptomer, ifølge Høeg Henrichsen.

les også Steile fronter om smittesporingsapp

Testing og sporing

Folkehelseinstituttet (FHI) bistår kommunene ved behov, og vi vil bistå kommuneoverlegen med råd og veiledning rundt smitteverntiltak dersom det er ønske om det, opplyser medievakten til VG.

– Økt trafikk på flyplassen vil før eller senere være uunngåelig, på samme måte som man løsner på tiltakene ellers i samfunnet. Da vil det være ønskelig med gode rutiner rundt i landet for testing og sporing av nærkontakter, slik at man raskt identifiserer smittede og hindrer videre smitte, skriver FHI i en e-post.

Publisert: 18.04.20 kl. 16:47

Les også

Fra andre aviser