Forsvaret: – Utfordringer helt på kanten av hva redningshelikoptre kan klare

Politimester Hans Vik beskriver ulykken med «Viking Sky» som en svært alvorlig og kritisk hendelse.

Han opplyser dette på en pressekonferanse fra Hovedredningssentralen på Sola søndag ettermiddag.

Det var like etter klokken 14 lørdag cruiseskipet «Viking Sky» med nær 1400 mennesker om bord sendte et mayday og ba om assistanse etter at alle fire motorene hadde stanset og skipet drev i full storm ved Hustadvika.

– I området var det i det aktuelle tidspunktet 12–15 meter sjø og vindkast opptil 25 sekundmeter, opplyser politimester Hans Vik like før klokken 14 søndag.

Han beskriver svært vanskelige forhold:

– Dette var en svært alvorlig hendelse med et stort potensial for skadede og omkomne. Heldigvis har det gått bra, men det var svært kritisk og alvorlig lørdag ettermiddag og kveld.

– Vi la en plan for om det verste skulle inntreffe – at cruiseskipet skulle gå på grunn. Jeg må gi veldig mye ros til alle som har vært involvert: Helikoptermannskaper, alle frivillige, sivilforsvaret, heimevernet, alle fartøy og slepebåter.

– Utfordringer helt på grensen

Major Fredrik Jomaas i Forsvarets 330-skvadron forteller at han ikke selv fløy, men har snakket med mannskapene som har vært i aksjon.

– Det er helt åpenbart at en hendelse av dette omfanget er ikke hverdags for redningshelikopter-mannskapene. Utfordringen er tredelt: værforholdene, omfanget og varigheten. Det har hengt helikoptre over havaristen sammenhengende i 19 timer siden alarmen gikk, sier han på pressekonferansen.

Skvadronens nestleder sier utfordringen er å ivareta sikkerheten både for mannskapet og dem de skal redde.

– Det var rufsete forhold på havet i går ettermiddag og utover natten. Med vindkast opp mot 25 sekundmeter var dette utfordringer helt på kanten av det redningshelikoptre kan klare, sier han.

Fungerende avdelingsdirektør ved HRS, Ståle Jamtlid, forteller på pressekonferansen at de har hatt seks helikoptre i aksjon totalt.

– Stort sett hadde vi fire som roterte over havaristen. Vi fikk tre redningshelikoptre fra Florø og Øland og god hjelp fra beredskapshelikoptre for offshoreindustrien, sier han.

330-nestlederen forteller at de etablerte et slags køsystem for evakuering hvor de beregnet ankomsten til helikoptrene sånn at ett alltid er klart til å ta over når et annet er fullt. De fleste ble evakuert fra midt på skipet.

– Det er en teknikk for å heise med minst mulig variasjoner for å sette ned redningsmann og krok trygt på dekket. Det ble tidvis tatt noen «timeouter» for å vente på roligere perioder, sier Jomaas.

Totalt ble 460 mennesker evakuert med helikopter fra «Viking Sky», i tillegg til ni fra lasteskipet «Hagland Captain», ifølge HRS.

På pressekonferansen fra Sola opplyser HRS at det er altfor tidig å si noe om grunnen til at skipet havarerte.

24.03.19 14:42