DRO: Rett etter drapsforsøket kjørte den siktede faren bort fra familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Han ble pågrepet raskt, og politiet sperret også av huset hvor sønnen ble funnet kritisk skadd. Foto: Terje Bringedal, VG.

Oscar (15) ble drept av faren

Det var 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn som denne uken døde etter at hans egen far utøvde vold mot ham for nesten en måned siden.

Oppdatert nå nettopp







Det brutale drapet på gutten fra Toten har sjokkert hele Norge, og på begravelsesbyråets minneside har flere skrevet minneord om 15-åringen:

– Ditt liv endte så brått, brutalt og urettferdig. Nå er du fri og kjenner ingen smerte. Du var godt likt på jorden, nå er du en viktig stjerne på himmelen. Hvil i fred Oscar, vi tenner ett lys for deg.

I én annen melding står det blant annet følgende:

– Du var alltid så utrolig snill mot alle. Du fikk meg alltid i godt humør, uansett hvor dårlig jeg følte meg. Ord kan ikke beskrive hvor mye du betyr for meg.

Mange har skrevet varme hilsner til Oscar, som VG identifiserer i samråd med familien. En forteller blant annet hvordan han alltid turte være seg selv, og sa fra der andre kanskje ikke våget:

– Du var grunnen til at vi i klassen har et så godt klassemiljø.

En som har skrevet uttrykker omsorg for resten av familien:

– Hvil i fred skjønne gutten som ble frarøvet livet på denne måten. Tenker på din mor og resten av familien måtte de få styrke i denne vanskelige tiden.

I nesten fire uker lå 15-åringen innlagt på Ullevål sykehus med livstruende skader etter den grove voldshendelsen i familiens hjem på Kapp i Østre Toten 9. oktober.

Mandag kveld kom nyheten om at han var død. Den foreløpige obduksjonsrapporten forteller om drapsårsaken.

Dødsfallet førte til at politiet endret en post i siktelsen mot trebarnsfaren. 44-åringen er nå siktet for drap istedenfor drapsforsøk, og torsdag denne uken skrev VG at han fortsatt erkjenner straffskyld.

VG kunne tidligere denne uken gjengi hittil ukjente detaljer fra politiets etterforskning om bakgrunnen for drapet.

15-åringen begraves fra Hoff kirke i Østre Toten fredag 15. november.

Publisert: 08.11.19 kl. 20:30 Oppdatert: 08.11.19 kl. 20:47