UTRYKNING: Politiet sperret av en gate i Florø fredag kveld etter at en kvinne ble funnet knivdrept. Foto: David E. Antonsen / Firdaposten

Politiet snakket med siktede natten før Florø-drapet

Natten før en 51 år gammel kvinne ble knivdrept i Florø reagerte naboer på oppførselen til den 27 år gamle mannen som nå er siktet for drapet.

Den drepte kvinnen og hennes sønn var på besøk hos den drapssiktede mannen (27) og hans mor som bor sammen. Alle de fire er fra Øst-Europa, men fra to ulike land.

Politiet er fremdeles tilbakeholdne med informasjon om hva de mener kan ha forårsaket knivdrapet på 51-åringen. Det var like etter klokken 20 fredag kveld at politiet fikk melding om hendelsen i bolighuset i Florø. Det ble gitt livreddende førstehjelp, men kvinnen ble erklært død.

Den siktede 27-åringen ble pågrepet på stedet. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Til lokalavisen Firdaposten forteller en anonym kvinne at hun og familien natt til fredag opplevde at det kom en fremmed mann og røsket i døren til huset.

– Truende oppførsel

– Vi snakket med ham ut vinduet. Han ville inn til oss. Mannen sa han hadde fått et kall, og at han var kommet for å hjelpe oss. Han snakket usammenhengende, sier kvinnen til avisen.

– Han var fint kledd og snakket fint, men samtidig hadde han en truende oppførsel. Han hadde sprunget etter noen rett før han kom til vårt hus, og han røsket jo i døren vår. Situasjonen var merkelig og vi var virkelig redde. Vi ante ikke hva dette var, og hva han ville gjøre, sier hun.

Familien ringte så til politiets nødnummer.

– De avviste meg. De ville ikke rykke ut, dette var ikke et nødanrop fikk jeg beskjed om. Og det selv om jeg sa at vi var innestengt i huset, og ingen turte å gå ut, sier kvinnen til Firdaposten.

– Løp etter hjemmehjelp

VG får bekreftet at politiet allerede natt til fredag var i kontakt med den nå drapssiktede mannen.

– Operasjonssentralen ved Vest politidistrikt fikk natt til fredag klokken 04.23 melding om en person som løp etter en hjemmehjelp i nabolaget hvor en kvinne ble knivstukket og drept fredag kveld. Da politiet snakket med melder, var mannen rolig, men forvirret. Via telefon ba politiet mannen om å gå hjem, noe han da gjorde, sier leder for Felles operative tjenester, Kjetil Rekdal, til VG.

– Politiet var kort tid senere i direkte kontakt med mannen på telefon. Han var da rolig, men forvirret. Mannen sa da at han ville forsøke å legge seg til å sove og at han skulle ta kontakt med lege, fortsetter Rekdal.

Politiets operasjonssentral varslet Sunnfjord legevakt som skulle følge opp mannen. Fredag morgen fikk politiet melding om at mannen skulle bli oppsøkt av lege.

– Det er ikke uvanlig at politiet får denne typen meldinger. Når vedkommende ikke fremstår som aggressiv, forsøker vi å løse det på lavest mulig nivå i samarbeid med helse, sier Kjetil Rekdal.

Varetektsfengslet

Mannen ble søndag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud av Sogn og Fjordane tingrett.

– Han møtte ikke i fengslingsmøtet fordi det fra medisinsk hold ble opplyst at han ikke var i stand til å møte, sier politiadvokat Eli Valheim til VG.

Hun sier det så langt ikke vært har vært mulig å få avhørt mannen. Det vil bli gjort en såkalt judisiell observasjon av siktede, men det er ennå ikke oppnevnt sakkyndige.

Mannens forsvarer Malin Østvik har ikke besvart VGs henvendelser søndag.

Publisert: 17.11.19 kl. 20:08







