IKKE TILFREDS: – Jeg aksepterer ingen former for kriminalitet i denne næringen, sier Harald Tom Nesvik (Frp), fiskeri- og sjømatminister. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fiskeri- og sjømatministeren: – Vi skal ta dem

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) er åpen for å endre regelverket for å få has på ulovlig kongekrabbe-omsetning.

Politiet i Finnmark og Økokrim har avslørt et ulovlig kongekrabbe-nettverk som skal ha fanget og omsatt flere tonn med kongekrabber – verdt flere millioner kroner. Denne uken er over ti pågrepet, åtte av dem i Finnmark.

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) understreker at politiet fortsatt etterforsker og at ingen er dømt i saken. Derfor snakker han på generelt grunnlag.

– Jeg er utrolig skuffet over at sånt finner sted, sier han.

– Jeg aksepterer ingen former for kriminalitet i denne næringen. Det trodde jeg man hadde skjønte, men vi får avvente og se hva politiet kommer frem til.

– Hva er din beskjed til de som driver med ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe?

– De som driver med den typen kriminalitet, vi skal ta dem. De setter alle andre i et dårlig lys og ødelegger for dem som vil skape arbeidsplasser og drive med det på ordentlig måte. De skal pågripes, straffeforfølges og dømmes, sier Nesvik.

Vil se på regelverket

Fiskeri- og sjømatministeren vil også undersøke om det må regelendringer til.

– Så må vi se om det er svakheter med regelverket som vi er ansvarlige for. Vi må sørge for å tette hullene, så de som driver legalt og på en ordentlig måte får de konkurransevilkårene de skal ha.

Politiets samarbeid på tvers av distrikter og med Mattilsynet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet er derimot en suksesshistorie, mener Nesvik.

– Saken viser heldigvis også at arbeid på tvers har effekt. Du kan få oversikt og tilstrekkelig informasjon, som gjør at man kan avdekke nettverk.

Nesvik tror at ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe er drevet av et ønske om raske penger.

– Det er store verdier, noe som koster mange hundre kroner for kiloen, sier han.

– Det blir ikke sett på med blide øyne av fiskeri- og sjømatministeren, det kan jeg love, avslutter Nesvik.

