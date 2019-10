KLØNETE: Arbeidsminister Anniken Hauglie sier det var en klønete formulering. Foto: Tore Kristiansen

Hauglie feilinformerte på Dagsrevyen

Arbeidsministeren sa mandag at NAV endret praksis så fort feilen ble kjent. Det var ikke riktig.

Oppdatert nå nettopp







Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ga et intervju på NRK Dagsrevyen mandag kveld, da NAV-skandalen akkurat var blitt kjent. NRK omtalte saken først.

Der hevdet hun at NAV hadde endret praksis i samme øyeblikk som de gjorde departementet kjent med feilen. Ifølge Hauglie var det like før jul 2018.

– Nav tok selv kontakt før jul i fjor i forbindelse med at de hadde fått signaler om at de hadde tolket regelverket feil når det gjaldt korttidsoppholdene. Da endret også Nav praksis umiddelbart, sa Hauglie på Dagsrevyen.

Ifølge NRKs opplysninger ble beskjeden først gitt muntlig til Hauglies departement i november 2018. Ifølge NAV ble ikke praksisen endret før juni 2019.

I tillegg ble praksis bare endret for sakene som handlet om at trygdemottakere hadde vært kortvarig i utlandet.

NAV fortsatte samme praksis i saker med langvarig opphold helt til nå i oktober 2019, altså i mer enn ett år til. Dette er sakene som ender med store betalingskrav fra NAV, og har ført til at 48 mennesker er dømt for trygdesvindel.

REDEGJØRELSE: Ifølge NAV endret de sin praksis i sakene med mildest konsekvens, i juni 2019. Feilen i lovtolkningen fortsatte i de mest alvorlige sakene fortsatte til nå nylig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Beklager formulering

Det kommer fram i den skriftlige redegjørelsen fra NAV, gjort offentlig denne uken.

Nå beklager Hauglie at hun feilinformerte.

– Det var en klønete formulering. Det jeg forsøkte å fram var at NAV tok tak i saken umiddelbart, sier Hauglie til NRK.

I tillegg fortsatte NAV å følge den gamle lovtolkningen i de mest alvorlige sakene, om langvarig opphold i utlandet. Det er de sakene som har endt med at minst 48 personer er dømt for trygdesvindel.

– Viktig å opplyse

Rigmor Aasrud (Ap) sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hun sier at hun forventer en korrekt fremstilling av saken fra Hauglie.

– Det er selvsagt viktig at man uttaler seg riktig til offentligheten, men det er vanskelig å vurdere om dette var bevisst, sier Aasrud til VG.

Hun påpeker at det etter hvert har kommet fram nye opplysninger i saken som fremstår uoversiktlig.

– Jeg forventer at hun kommer med en grundig redegjørelse for Stortinget på tirsdag, og at det som legges fram der er riktig, sier Aasrud.

– Så får Stortinget gjøre en selvstendig vurdering.

Etter redegjørelsen kan Stortinget velge å be om en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er også en mulighet at stortingsgruppene vil fremme et mistillitsforslag eller vedta formell kritikk mot arbeidsministeren.

Publisert: 30.10.19 kl. 22:04 Oppdatert: 30.10.19 kl. 22:19