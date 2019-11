Politiet om knivdrapet i Florø: Drapsofferet var på besøk hos siktede

Politiet bekrefter at kvinnen (51) som ble drept i Florø fredag kveld var på besøk i Norge hos den siktede 27-åringen. Både den drepte kvinnen og den siktede mannen er utenlandske statsborgere.

En kvinne ble funnet knivstukket på en adresse i Florø fredag kveld, etter at politiet klokken 20.00 fikk inn melding om en hendelse, og politi og ambulanse rykket ut.

Livreddende førstehjelp ble satt i gang, men hun ble erklært død på stedet av en lege en halvtime senere, ifølge Vest politidistrikt.

En mann, som politiet antar er gjerningspersonen, ble pågrepet på stedet.

Ifølge politiet kjenner siktede og offeret hverandre, men er ikke i slekt. I en pressemelding lørdag kveld opplyser politiet at den drepte kvinnen var på besøk i Norge hos siktede og hans mor.

Ifølge politiet bodde den drapssiktede sammen med sin mor i Florø.

PÅGREPET: En mann som politiet antar er gjerningspersonen ble pågrepet på stedet, fredag. Foto: David E. Antonsen / Firdaposten

Kjenning av politiet

Politiet inviterte pressen til pressebrifing på Flora politistasjon klokken 13:30 lørdag.

– Siktede er 27 år, og avdøde er 51 år, sier påtaleansvarlig Eli Valheim på pressebrifingen.

Mannen som er siktet har bodd i Florø i flere år, mens avdøde er ikke bosatt i Norge, opplyser politiadvokaten videre. Begge er østeuropeere, ifølge Valheim.

– Er siktede en kjenning av politiet?

– Politiet har hatt kontakt med han tidligere. Han er ikke ukjent for politiet for å si det sånn, sier Valheim til VG.

– Har dere beslaglagt drapsvåpenet?

– Vi har gjort beslag, men hva slags beslag vil jeg ikke gå inn på, sier Valheim.

Ikke avhørt

Ifølge mannens forsvarer, Malin Østvik, er det ikke kjent hvordan siktede stiller seg til siktelsen, da hun ikke har hatt samtaler med han ennå, opplyser Østvik til VG like før klokken 14 lørdag.

Lørdag kveld opplyser politiet at 27-åringen fortsatt blir ivaretatt av helsevesenet, og at det ikke har vært mulig å gjennomføre avhør lørdag.

Videre blir det opplyst at fengslingsmøte i saken blir fremskyndet til søndag 13.00.

Saken etterforskes med full styrke, både teknisk og taktisk, sier politiet lørdag morgen.

Avhør av vitner pågår også for fullt lørdag.

– For tidlig å si noe om motiv

Det er for tidlig å gi noen detaljer om hendelsen eller motiv for drapet, opplyser politiet på pressekonferansen.

Siktede og avdøde er begge utenlandske statsborgere, og varsling av avdødes familie i utlandet pågår.

Det er ingen ytterligere holdepunkter for at det er flere involverte, og ingen indikasjon på at flere var tilstede under drapet, ifølge politiet.

Dette er det andre drapet i Florø i år. I april ble en mann funnet livløs i et hus i Florø.

