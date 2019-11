SKJULTE OPPTAK: Utleieren til Sarah Mortensen (21) ble filmet inne på rommet hennes da hun var bortreist. På videoen kunne 21-åringen se at mannen hun leide hos, blant annet leste i dagboken hennes. Foto: Privat

Utleieren leste dagboken til Sarah (21): – Han invaderte privatlivet mitt

Sarah Mortensen (21) mistenkte at huseieren tok seg inn i leiligheten hun leide når hun ikke var hjemme. Et skjult kamera avslørte hva han gjorde på rommet hennes.

Mistankene oppsto kort tid etter at Mortensen høsten 2018 hadde flyttet inn i leiligheten hun leide på Sørlandet.

Lys som hadde blitt skrudd av før hun dro hjemmefra, var plutselig på da hun kom hjem fra jobb, forteller hun. Ifølge 21-åringen var i tillegg flere eiendeler flyttet på, og det skal ha vært skittent på gulvet.

Hun sier at dette gjentok seg gjennom leieperioden. Mortensen mistenkte at den mannlige huseieren tok seg inn i leiligheten når hun ikke var hjemme.

– Det gikk så langt at jeg kjøpte og satte opp et skjult kamera, fordi jeg var nysgjerrig på hva han gjorde der, sier Mortensen.

SJOKKERT: Sarah Mortensen ble sjokkert da hun oppdaget hva utleieren gjorde på rommet hennes mens hun ikke var hjemme. Foto: Privat

– Veldig ubehagelig

Mens Mortensen var på en ukestur i Oslo med venninner, fikk hun plutselig et varsel fra applikasjonen som var tilknyttet kameraet.

Den direktesendte videoen viste at huseieren gikk inn i leiligheten og romsterte rundt på rommet hennes.

– Jeg så blant annet at han plukket opp dagboken min og leste ganske lenge i den. Da fikk jeg hjertebank og ble skikkelig kvalm.

VG har sett flere videoklipp som viser at huseieren ser gjennom Mortensens eiendeler.

Ifølge 21-åringen har huseieren aldri gitt beskjed om at han har vært i leiligheten mens hun ikke har vært hjemme.

– Han invaderte privatlivet mitt. Det var veldig ubehagelig, sier Mortensen.

Hun sier videre at det aldri har vært noen problemer i leieforholdet som kan ha gitt huseieren en grunn til å gå gjennom tingene hennes.

Sendte videoen og ga ultimatum

Etter å ha skaffet bevis, konfronterte Mortensen huseieren – uten å nevne at hun hadde filmet ham med skjult kamera.

Ifølge 21-åringen nektet mannen først for å ha gått inn i leiligheten.

Da hun viste til at hun ved flere anledninger hadde oppdaget at lysene sto på og at eiendelene hennes var flyttet på, skal han imidlertid ha innrømmet å ha vært innom én gang, sier hun.

Overbevist om at huseieren ville ta henne på alvor og slutte å gå inn i leiligheten, bestemte Mortensen seg etter en uke for å slutte å bruke det skjulte kameraet.

Men hun forteller at hun fortsatte å oppdage spor av at han hadde vært der. Da bestemte hun seg for å si opp leieavtalen.

– Jeg tror mange hadde flyttet ut med en gang, sier 21-åringen.

Mortensen sier at hun til slutt sendte videoen til huseieren.

Deretter ga hun ham et ultimatum: Hvis ikke leieforholdet ble avsluttet umiddelbart, kom hun til å anmelde saken til politiet. Huseieren gikk da med på å avslutte leieforholdet, ifølge 21-åringen.

VG har vært i kontakt med huseieren og gitt ham anledning til å kommentere kritikken fra Mortensen, samt det som fremgår i videoopptakene. Han ønsker ikke å uttale seg i saken.

Vil advare andre

Underveis har Mortensen vært i kontakt med både politiet og Forbrukerrådet, forteller hun. De har ifølge 21-åringen anbefalt henne å ta saken opp med huseier.

Hun har også vært i kontakt med en advokat.

– Men jeg har blitt så sliten av hele greia og hatt mye å tenke på, så jeg har ikke orket å gå gjennom med en anmeldelse, sier hun og legger til:

– Jeg har aldri vært borti en sånn situasjon før og visste ikke hva jeg skulle gjøre.

Mortensen ønsker å stå frem for å advare andre unge og uerfarne leietagere.

Leieboerforeningen: – Et personlig overgrep

Med mindre det finnes særlige bestemmelser i leiekontrakten som åpner for unntak, er bruk av leieobjektet eksklusivt forbeholdt leietageren. Det sier advokat Tom Olav Risa i Leieboerforeningen.

– Det er ingen tvil om at det utleieren har gjort i denne saken, er et åpenbart brudd på husleieloven. Dette er et personlig overgrep, sier han.

I slike situasjoner, hvor det er begått vesentlig mislighold fra utleiers side, er heving av kontrakten et rettslig middel leietageren kan benytte seg av.

VG har gitt utleieren anledning til å svare på kritikken fra Leieboerforeningen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Viktig å gjennomgå kontrakten

Risa mener det er spesielt viktig å sørge for at leiekontrakten som inngås følger de reelle standardene som eksisterer, for eksempel Forbrukerrådets kontrakt, eller foreningens egen.

Samtidig er det viktig å gjennomgå kontrakten før leieforholdet begynner, og være obs på «særlige bestemmelser», sier han.

INGEN SÆRBESTEMMELSER: I Sarah Mortensens leiekontrakt, fantes det ingen særlige bestemmelser som ga huseieren anledning til å ta seg inn i leiligheten uten å varsle henne på forhånd. Foto: Privat

Dersom det er en risiko for at man av ulike årsaker kan bli tvunget til å avslutte leieforholdet, bør man ta høyde for dette ved kontraktsinngåelse.

– Jeg er kjent med tilfeller der unge studenter får en studieplass et sted, men senere finner ut at det ikke går. Da er man som regel bundet til kontrakten, med mindre det finnes særlige bestemmelser.

Publisert: 19.11.19 kl. 09:41

