MODELL: Ragnhild Jevne er en av flere norske modeller som jobbet med Jean-Luc Brunel i tenårene. Hun understreker at hun bare har positive opplevelser med modellsjefen. Foto: kb nøsterud

Norske byråer sendte modeller til Jeffrey Epstein-venn

I en årrekke dro unge norske modeller på oppdrag til den franske modellagenten Jean-Luc Brunel. Nå anklages han for voldtekt, og for å ha forsynt Jeffrey Epstein med jenter.

Jean-Luc Brunel har vært en profilert modellspeider siden 80-tallet. Flere supermodeller ble oppdaget av Brunels byråer.

Nå blir han anklaget for voldtekt av flere modeller, og etterforsket for å ha skaffet den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein tilgang til mindreårige jenter og unge kvinner. Brunel har selv avvist alle anklager.

– Jeg kjenner ham godt, sier Eivor Øvrebø, sjefen for et av Norges eldste og største modellbyråer, Team Models.

Team har sendt mange norske modeller til Paris for å jobbe for Brunel, sier Øvrebø. Minst én norsk modell har også bodd hjemme hos Brunel i Paris.

Øvrebø sier at hun ikke har hatt kontakt med ham på flere år, men at hun lenge jobbet tett sammen med ham.

– Han var veldig sjarmerende. En sprettball, full av energi. Jeg har aldri opplevd noe negativt ved ham, og heller ikke hørt fra jentene mine at de har opplevd eller sett noe, sier Øvrebø.

KJENNER HAM: «Modellmamma» Eivor Øvrebø i Team Models har hatt mange av de mest anerkjente norske modellene i sin stall. Foto: Nils Bjåland

Øvrebø ble kjent med anklagene mot Brunel i sommer.

En nederlandsk modell sto frem og fortalte at hun ble dopet ned og voldtatt av Brunel i hans hjem i Paris. Norske modeller har både bodd i og besøkt Brunels Paris-hjem. Om anklagene sier Øvrebø:

– Hvis så er tilfelle er det for jævlig. Men jeg må si at det stemmer ikke med mine opplevelser.

Har du tips i denne saken? Kontakt VG kryptert her.

QUITO: Jean-Luc Brunel avbildet på modellkonkurransen han arrangerte i 2006, der to norske modeller deltok. Premien var kontrakt med byrået hans i USA. Foto: Models.com

Anklagene

Etterforskningen pågikk mot Jeffrey Epstein i sommer, da han ble funnet død på fengselscellen sin. Politiet rettet fokus mot hans antatte medsammensvorne. Blant dem var Jean Luc Brunel, som selv møter alvorlige voldtektsanklager.

Tre eksmodeller har sagt at de ble voldtatt av Brunel.

Et sentralt vitne, Virginia Giuffre, hevder Brunel brukte sine modellkontakter til å skaffe jenter til Epstein. Giuffre sier de yngste var 12 år gamle.

Rettsdokumenter i USA skal vise beskjeder fra Brunel til Epstein, der modellagenten sier at han kan sende en 16-årig «russisklærer» til Epstein, gratis.

Brunel har sagt at han vil samarbeide med fransk politi, som i sommer ransaket hans hjem og kontorer i Paris. VG har sålangt ikke fått kontakt med hans franske advokat.

Giuffre har også forklarte at hun ble betalt av Epstein for sex med britiske Prince Andrew. Prinsen avviste anklagene i et intervju i forrige uke.

DØMT: Milliardæren Jeffrey Epstein ble dømt først i 2008 for seksuelt misbruk av mindreårige jenter. Dommen var svært lav, noe som fikk sterke reaksjoner i USA da det ble kjent flere år senere. Foto: New York State Sex Offender Registry

Brunel i Norge hvert år

Brunel kom til Norge omtrent to ganger i året gjennom 80- og 90-tallet, og møtte blant annet modellbyråene Team Models og Elite i Oslo, opplyser begge byråene.

Hos Team møtte han de nye modellene, tok polaroidbilder og stilte dem spørsmål. Ofte endte møtene med at jentene ble invitert til Paris for å jobbe for byrået hans, Karin Models.

Eivor Øvrebø møtte også Brunel i Paris tre til fire ganger i året og introduserte nye norske talenter.

Mot slutten av 90-tallet startet han byrået MC2 Models i New York og Miami.

– Bare noen få norske modeller jobbet for ham i New York. Det var et mindre populært reisemål for norske modeller på den tiden, sier Øvrebø.

Før opphold i utlandet ble modeller forberedt på tilbud de kunne få fra folk i og rundt modellbransjen - de skulle takke nei til fester og middager. De yngste modellene var 14 til 16 år gamle, og reiste aldri alene, sier Øvrebø.

– Vi passet alltid på at enten noen fra byrået eller en forelder reiste med de yngste jentene på deres første tur, sier Øvrebø.

I DAG: Ragnhild Jevne bor i dag i Berlin og jobber som modell og kunstner. Foto: Team models

Modell: - Bare gode minner fra møtene

Ragnhild Jevne var 16 år og modell hos Team Models da hun møtte Brunel i 1999. Hun var invitert til Paris for å jobbe og dro sammen med moren sin.

Jevne sier at hun aldri opplevde noe ubehagelig, og at hun ikke hadde mye kontakt med Brunel i de periodene hun jobbet for ham.

– Jeg møtte ham noen ganger og han var veldig hyggelig. Han var eieren, så jeg hadde mest kontakt med andre mennesker i byrået, sier Jevne til VG.

Som 16-åring ble hun invitert hjem til Brunel på en fest for Karin Models.

– Det ble servert juice til de mindreårige, og alkohol til de som var eldre. Jeg ble vel der en time eller to, før jeg dro, sier Jevne.

– Jeg har bare gode minner fra de første møtene.

SHOOT: Ragnhild Jevne er en av flere modeller tilknyttet Team Models i Oslo, som reiste til Paris og New York. Bildet er fra VG Helg i 2006. Foto: Karin Beate Nøsterud

Møtte ham igjen i New York

Jevne var også blant de norske modellene som reiste til New York og jobbet for Brunel der, som 19-åring.

Ifølge en ansatt i Brunels byrå, MC2, pleide Brunel å plassere flere av modellene i leiligheter som Jeffrey Epstein ga ham tilgang til. Det var vanlig at byråene skaffet modellene et sted å bo, sier Jevne.

– Jeg bodde sammen med andre modeller i en modelleilighet i Brooklyn. Jeg bodde i flere modelleiligheter etter hvert, som var eid eller leid av modellbyrået, sier Jevne.

Byråene skaffet alltid modellene et sted å bo, og at de satte sammen jenter som passet sammen. Ingen oppsøkte jentene i leilighetene, sier Jevne. De kunne få tilbud om fester, men fra folk utenfor byråene.

– Ingen av de jentene jeg bodde sammen med gikk på slike fester, men vi var også blant de yngre modellene, som hadde reist til New York for en kort periode. Vi bodde jo ikke der.

Elite: Sendte mange jenter til Paris

Tidligere sjef for Elite modellbyrå i Norge, Liv Sjølie Amble, møtte også Brunel flere ganger i året.

– Det henger ikke helt på greip, de anklagene som nå kommer, sett opp mot hvordan vi i Norge kjente ham. Jeg hadde et kjempehyggelig, greit forhold til Jean Luc Brunel. Av de mannlige byråeierne har han vært den som har vært lettest og best å jobbe med, sier Amble.

– Det var mange jenter som var direkte signert hos Karin Models i Paris, og under Jean Luc Brunel. Det var der vi jobbet med ham, sier Amble.

Samarbeidet faset ut da Brunel startet i New York, fordi Elite hadde andre samarbeidspartnere der. Amble har kontaktet flere av sine tidligere modeller.

– Det er ingen så langt som har noe de kan fortelle om ureglementær oppførsel, sier Amble til VG.

Den tidligere modellagenten understreker at dersom modeller skulle fortelle en historie nå, som de ikke har turt å komme fram med før, ønsker hun gjerne kontakt med dem.

Publisert: 20.11.19 kl. 20:27