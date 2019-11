TIDLIGERE PARTNERE: Ramiz Safdar (tv.) og Henning Solberg. Foto: Hallgeir Vågenes

Henning Solberg fikk utsettelse med konkursbegjæringen

Henning Solberg og hans advokat fikk gjennomslag i Heggen og Frøland tingrett for å utsette konkurssaken.

Det er advokat Hans Kristian Skarpholt som opplyser dette til VG.

Henning Solberg er fornøyd:

– Vi har fått utsettelse én uke, da blir det skikkelig forberedelse, melder Solberg til VG.

Den tidligere partneren Ramiz Safdar har begjært rally-kjendisen konkurs. Saken var berammet i Heggen og Frøland tingrett mandag 4. november.

Det handler om 11,5 millioner kroner.

Ramiz Safdar og Henning Solberg har samarbeidet om dekkbutikken DekkNor. Der eide Solberg 66,6 prosent av selskapet gjennom sitt selskap Heso Holding AS. Safdar eide de resterende 33,3 prosentene gjennom sitt selskap Bilgruppen 1 AS, i tillegg til å være daglig leder. Solberg opplyser til VG at han ikke lenger er eier i DekkNor.

Advokat Hans Kristian Skarpholt sa til VG lørdag at de mener Safdar handler mot bedre vitende.

– Vi vil fremme motkrav på grunn av uberettiget fremmet konkursbegjæring. Vi mener det er misbruk av konkursinstituttet, sa advokaten.

Safdar kommenterte motkravet slik:

– Dette er en desperat manøver fra Solbergs side. Jeg står for konkursbegjæringen, og er ikke bekymret i det hele tatt. Dette er bare trusler fra Hennings side.

Solberg på sin side sier dette i en SMS til VG søndag:

– Det skal ikke gå sport i å utpresse folk.

Finansavisen skrev denne uken at Henning Solberg har en samlet gjeld på 70–80 millioner kroner og nærmere 20 privatpersoner har penger til gode hos ham. Solberg benekter dette overfor VG.

Til lokalavisen Smaalenene sa han:

– Jeg skjønner ikke hvor folk tar det fra at jeg skal ha over 80 millioner i kroner i gjeld. Det stemmer selvfølgelig ikke. Det kan jeg også dokumentere, hevdet Solberg.

Til samme avis brukte Safdar ordet «svindel»:

– Jeg mener det han driver med er svindel. Han bruker nettverket sitt og kjendisstatusen sin bevisst for å skaffe penger han ikke kan betale tilbake.

Henning Solbergs svar på dette til Smaalenene var:

– Det er så grove beskyldninger. Jeg kjenner meg ikke igjen i noe av dette. Jeg har aldri svindlet noen i hele mitt liv.

