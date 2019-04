STREIK: SAS-pilotene har streiket siden fredag. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Så mye slipper streikeflyene ut

Flyene SAS har satt på bakken i anledningen streiken, ville sluppet ut nesten 5000 tonn CO₂-ekvivalenter hvis de var i bruk mandag.

Det kommer Cicero -forsker Borgar Aamaas frem til når han forsøker å regne på utslippskuttene fra flystreiken, som har vart i fem dager.

Han har tatt for seg kansellerte flyreiser ut og inn fra norske flyplasser mandag 29. april, og kommet frem til at disse avgangene til sammen ville stått for cirka 5000 tonn CO₂-ekvivalenter.

Til sammenligning er en gjennomsnittsnordmann ansvarlig for cirka ti tonn CO₂-ekvivalenter per år.

Aamaas er opptatt av å presisere at dette ikke det reelle utslippskuttet som følge av streiken. Dette fordi Norwegian og andre flyselskaper har satt opp ekstra avganger, noen passasjerer velger alternative og lengre reiseruter, og fordi passasjerer som får penger igjen fra SAS, vil bruke dem på noe annet som også gir utslipp.

Han sier at tallet må regnes som et «grovt overslag».

– Jeg har gjort flere forenklinger i utregningene, men passet på at jeg ikke alltid estimerer opp eller alltid estimerer ned med det jeg antar, sier han til VG.

For å sammenligne hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har i atmosfæren, regnes de ulike gassene om til CO₂-verdier og det er disse som kalles CO₂-ekvivalenter.

FORSKER: Seniorforsker Borgar Aamaas i Cicero har forsøkt å regne på potensielle utslippskutt fra SAS-streiken. Foto: CICERO

381 reiser

Aamaas har basert seg på VGs oversikt over fly ut og inn fra norske flyplasser og sett på mandag 29. april som en typisk dag.

– Jeg har identifisert 381 kanselleringer, men det var trolig flere. Ut ifra overslag jeg har sett, er det faktiske tallet nærmere 500, sier han.

Aamaas har funnet cirka-distanser for de 381 reisene, men ikke sjekket alle flytypene. Stikkprøver viser at SAS som regel bruker 737–800 eller 737–700, og han har basert regnestykket på dette.

– Denne forenklingen vil dra utslippene litt opp, sier Aamaas.

Han legger også til at reisemønsteret er annerledes i helgene, enn på mandager.

47.000 rammet onsdag

Tirsdag har SAS-pilotene streiket i fem dager, men fremdeles er det ingen tegn til løsning mellom partene.

SAS bekreftet tirsdag at 504 avganger i hele Skandinavia innstilles 1. mai. Rundt 47.000 reisende rammes.

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS ifølge en melding.

Tirsdag ble det også kjent at selskapet har sendt ut permitteringsvarsel til rundt 1000 ansatte, som følge av streiken.

Totalt er 1409 piloter i Norge, Sverige og Danmark tatt ut i streik. E24 skriver at analytikere har regnet med at SAS vil tape opptil 100 millioner svenske kroner per dag streiken vedvarer, noe som gir en regning på opp mot en halv milliard svenske kroner så langt.

