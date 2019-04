STORTINGSPOLITIKER: Ulf Leirstein har meldt seg ut av Frp. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ung partifelle skal ha varslet om seksuelle tilnærmelser fra Leirstein

Det siste varselet mot Ulf Leirstein skal inkludere to tilfeller av seksuelle tilnærmelser som skal ha skjedd mens stortingspolitikeren var alene med varsleren.

Det skriver NRK.

De har flere kilder i Frp som uavhengig av hverandre bekrefter at det nye varselet mot Leirstein handler om flere tilfeller der politikeren har kommet med seksuelle tilnærmelser til en langt yngre partifelle.

Varsleren skal ha vært over den seksuelle lavalderen.

Overfor NRK ønsker ikke varsleren, som fremdeles er medlem av Frp, å kommentere saken.

Dette skal være forhold som til nå har vært ukjent, men skal ha skjedd i samme periode som tidligere varsler mot Leirstein skjedde. Det var i 2013 at daværende generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom, Espen Teigen, mottok et varsel om at Leirstein som foreslo trekantsex med en 15 år gammel gutt og en kvinne i 30-årene.

Dette ble kjent i januar 2018 da NRK også avslørte hvordan Leirstein gjentatte ganger sendte pornografiske bilder til unge tillitsvalgte i FpU. En av mottakerne var da 14 år.

Ute av Fremskrittspartiet

Ulf Leirstein meldte seg fredag ut av Fremskrittspartiet, etter å ha vært medlem i 30 år. Samme dag bekreftet partiets organisasjonsutvalg at det var kommet et nytt varsel mot politikeren fra Moss.

I et Facebookinnlegg sa Leirstein: – Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen.

Det nye varselet skal dreie seg om hendelser som fant sted for 7–8 år siden. Stortingspolitikeren skal ha kommet med seksuelle tilnærmelser da han var alene med varsleren. Disse opplysningene er bekreftet av flere medlemmer i FrP. Varsleren selv kommenterer ikke saken.

