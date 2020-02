BESLAGET: Spriten ble funnet i baksetet og bagasjerommet i bilen til en litauer som kom kjørende inn til Norge lørdag. Foto: Tollvesenet

Tatt med bilen full av sprit

Litaueren hadde over 250 liter sprit i bilen da han ble stoppet på Svinesund lørdag.

Nå nettopp

Ifølge avisen Demokraten, som først skrev om saken kom mannen kjørende inn til Norge fra fylkesvei 118, den gamle svinesundbrua da han ble stoppet av politiet.

– Han snakket hverken engelsk eller norsk, så det gikk ikke an å prate med ham. En kjapp titt inn i bilen avslørte likevel at han hadde med seg noen bagger og poser som så ut til å være fylt med brennevinsflasker, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Beslaget representerer ca 106.000 kroner i unndratte avgifter, ifølge Grandahl.

Publisert: 03.02.20 kl. 16:39

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser