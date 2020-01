Fremskrittspartiet går ut av regjeringen

Frp går ut av regjeringen, bekrefter Siv Jensen på en pressekonferanse etter krisemøtet.

Fremskrittspartiets leder startet først med å liste opp hva som har gått bra de siste seks årene.

– Jeg er utrolig stolt over at Frp har gjennomført mye god politikk i seks år i regjering, sier Jensen. Frp gikk inn i regjering fordi vil ville få gjennomslag, startet Jensen med å si på pressekonferansen.

– De fire første årene var vi en del av en populær regjering, fortsatte hun, og listet opp ting hun mener regjeringen har fått til.

– Vi strammet inn innvandringspolitikken og fikk satt i gang politikk vi hadde stått alene om gjennom en årrekke, sier hun men innrømmer samtidig at det til tider har vært tøffe tak internt i regjering og i Stortinget, fortsatte hun.

– Så kom regjeringsutvidelsen. Først Venstre, så KrF. Gradvis ble begeistringene mer og mer borte. Over tid har det blitt en mer grå politikk, og en politikk uten retning.

– Vi kunne stått i de negative sakene og noen grå kompromiss dersom vi hadde fått flere saker vi kunne vært stolte av. Jeg og Frp har tatt opp dette problemet lenge.

– Så kom saken med en terrormistenkt IS-kvinne hvor de tre andre partiene ga etter for å hente hjem mor og barn. Vi kunne tatt imot barn, men vi kompromisser ikke med folks om har tatt del i terrororganisasjoner. Da var begeret rent over.

Så konkluderte hun:

– Det er derfor samlet sett ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, sier Jensen og melder også at det ikke er noen grunnlag for å melde inn noen kravliste.

– Jeg har også varslet Frps landsstyre om at vi mener det ikke er grunnlag for å fortsette i regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk.









PRESSEKONFERANSE: Frp-leder Siv Jensen holder pressekonferanse hvor hun bekrefter at Frp går ut av regjeringen.

Jensen sier Frp skal fortsette som leder inn i tiden Frp går inn i, og hun sier også at partiet ikke har noen ønske om å bytte statsminister i Norge.

– Granavoldplattformen vil ikke vi lenger se oss bundet av, vi vil forholde oss til vårt partiprogram. Men det vil være helt naturlig for oss å peke på Erna Solberg som statsminister.

Jensen sier hun har hatt en god samtale med statsministeren og at Solberg respekterte hennes valg fullt ut.

Jensen fikk på pressekonferansen spørsmål om hun vil støtte en Høyre-regjering eller en treparti-regjering ledet av Erna Solberg, med Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Det er opp til Erna Solberg å gjøre dette videre. Nå skal Erna og jeg ha noen samtaler i tiden fremover for å ta tak i alle de praktiske tingene som dette fører med seg fremover.

Når det gjelder barna til IS-kvinnen understreker Jensen at Frp har gjort alt de kan for å finne en løsning der man kunne bringe barna hjem. Men hun er likevel tydelig på at det ikke er en IS-kvinne som har ført til at Frp går ut, det er Fremskrittspartiets beslutning alene.

Siv Jensen ga på pressekonferansen uttrykk for at saken ikke ble noe enklere for Frp etter at Erna Solberg før helgen snakket om at dette var et moralsk spørsmål. Mange i Frp oppfattet dette som at statsministeren mente Frp utviste dårlig moral i saken.

Det var etter at et flertall i regjeringen ønsket å hente hjem en norsk kvinne som har vært tilknyttet IS og hennes to barn, deriblant en 5 år gammel gutt som skal være svært syk, at Frp startet true med å gå ut av regjeringen.

Mandag morgen hadde Frp-leder Siv Jensen et møte med statsminister Erna Solberg (H). Kort tid etter møtte statsministeren partilederne i de to andre regjeringspartiene, Venstre og KrF.

Samtidig dro Siv Jensen til sitt partikontor for å ha telefonmøte med hele landsstyret. Halvannen time etter det startet møter altså Jensen pressen på partikontoret.

Like etter hennes pressekonferanse skal Erna Solberg møte pressen på Statsministerens kontor.

Publisert: 20.01.20 kl. 13:33 Oppdatert: 20.01.20 kl. 14:00

