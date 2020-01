UTE: Anniken Hauglie blir erstatte som arbeidsminister og er ute av regjeringen. Foto: Tore Kristiansen

Vurderer å straffe Solberg for Hauglie-exit

Hvis arbeidsminister Anniken Hauglie (H) nå tas ut av regjeringen, vil SV vurdere å fremme et kritikkvedtak mot statsminister Erna Solberg.

– Vi kan ikke tillate at regjeringen løper fra ansvaret for den største rettsikkerhetsskandalen i ny norsk historie – det er grunn til å reagere på, sier SVs Freddy Øvstegård.

Han understreker at han tar forbehold om at opplysningene blant annet VG har fått om at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) går ut av regjeringen er riktig.

Hauglie har den siste tiden stått midt i NAV-skandalen.

En feiltolkning av EØS-reglene i Norge fikk enorme konsekvenser i minst syv år. En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse, og enda flere har fått uriktige tilbakebetalingskrav.

Ni varsler kunne ha avdekket at Norge praktiserte EUs trygderegler feil. De ble ikke fulgt opp av NAV og departementet, før seks år etter første varsel.

OVERRASKET: Freddy Øvstegård sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV. Foto: Stian Lysberg Solum

– Flytter ansvaret over til statsministeren

– Med forbehold om at det er riktig, tenker jeg at dette viser at statsministeren har innsett at Hauglie måtte gå. Det er en stor, stor innrømmelse, og flytter jo da ansvaret for skandalen over til statsministeren for kontrollkomiteens del, sier Øvstegård.

Kontrollkomiteen på stortinget gransker NAV-skandalen, og har mål om å være ferdige med sin granskning innen den 11. februar.

SV har allerede varslet at det som har kommet frem i saken hittil, og i den åpne høringen, er nok til at de har konkludert med at de vil stille mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Ap har sagt at de vil vente med å konkludere til kontrollkomiteens granskning er ferdig, men har signalisert at de vil lande på det samme.

Går Hauglie ut av regjeringen nå, kan de ikke stille mistillitsforslag mot henne.

– Kontrollkomiteen må jo fortsette å behandle denne saken og vi har ikke konkludert her på Stortinget enda - så vi kan ikke la Hauglies eventuelle avgang nå hindre at vi fortsetter å holde regjeringen politisk ansvarlig, sier Øvstegård.

NY KABAL: Statsminister Erna Solberg skal presentere sin nye regjering fredag formiddag. Foto: Jorgen Braastad

Vuderer kritikkvedtak mot Solberg

– Da må Erna Solberg ta det øverste ansvaret som statsminister og svare for Stortinget når vi til slutt konkluderer om denne regjeringens håndtering av trygdeskandalen, sier Øvstegård.

Han sier SV vurderer hva de nå vil gjøre videre.

– Vi må nå også vurdere hvorvidt det vil være aktuelt å fremme for eksempel et kritikkvedtak mot Erna Solberg som øverste ansvarlig. Det har vi ikke konkludert på, men det blir mer aktuelt hvis Hauglie får gå før vi har behandlet saken ferdig.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er rett hvis Hauglie må gå.

– Men det er også pinlig for regjeringspartiene. Både Høyre og Frp har forsvart Hauglie mot mistillit med at hun skulle bli sittende for å rydde opp. Nå virker det som det bare var et billig påskudd for å unngå å stille maktpersoner ansvar, sier Moxnes til VG.

