Skabbutbrudd flere steder i landet: Familie brukte 20.000 på behandling

De siste ukene er det påvist flere utbrudd av skabb i byer i Østfold og Finnmark. En familie forteller at de nærmer seg å ha brukt 20.000 kroner i forsøket på å bli kvitt sykdommen.

– Det har vært ekstremt utmattende, sier mor i familien, som ønsker å være anonym, til VG.

Hun forteller at sønnen, som er i barneskolelader, først begynte å klø og få utslett i midten av desember i fjor. Etter det har familien vært gjennom en lang runddans i privat og offentlig helsetjeneste for å finne ut hva det var og få behandling.

Samtidig har hele boligen vært vasket ned og sofatrekk, dyner, puter og alt annet vasket og fryst for å sikre at det ikke satt igjen skabbmidd på møbler eller i sengene.

Mot slutten av desember så skabben ut til å være vekk etter behandling med Nix-krem. Men så begynte sønnen å vise tegn på kløe og utslett igjen. Legene sa det trolig dreide seg om resmitte.

Kremen holdt ikke denne gangen, og det ble forsøkt med Benzylbenzoat og til slutt tabletter. Også dette var kostbart. Til sammen anslår familien at totalprisen har vært nærmere 20.000 kroner – og det før de nå skal gjennom en ny runde med tabletter.

– Nå håper vi at vi har fått det bort. Ellers vet vi nesten ikke hva vi skal gjøre, sier hun.

Utbrudd flere steder

Tall fra folkehelseinstituttet viser at det har vært en økning i antall mennesker som får påvist hudsykdommen skabb de siste årene.

Den siste uka har det blant annet vært påvist utbrudd ved to skoler og en barnehage i Fredrikstad, samt en rekke utbrudd i Hammerfest.

Fakta om skabb Skabbmidden er 0,3–0,5 millimeter lang. Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som klekkes som larver etter 3–4 døgn.

En person har sjelden mer enn 5–15 hunnmidd. Smitten skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet og sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og via klær.

Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygienisk standard og fattigdom. I Europa i dag er ingen slik klar sammenheng påvist. Skabb ble første gang beskrevet i 1687, skabbmidden ble første gang påvist i 1835.

Symptomer er kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen.

Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til man får symptomer, men dersom man tidligere har hatt skabb, tar det ofte bare 1-3 dager.

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Ved mistanke om skabb anbefales det at man tar kontakt med lege. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

GRAVER GANGER: Skabbmidden tar bolig i huden og graver ganger der den legger egg. Dette resulterer i sterk kløe og irritasjon for de som er rammet. Foto: Reidar Mehl / Folkehelseinstituttet

– Mellom 2013 og 2018 har det vært en tredobling i antall tilfeller. Økningen fortsatte de tre første månedene i 2019, med 60 prosent flere tilfeller enn i 2018, forteller seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) Arnulf Soleng til VG.

Han understreker at de ennå ikke har tall for 2020, men sier mye tyder på at utviklingen fortsetter.

– Vi har iallefall fått mange henvendelser, sier Soleng.

– Kan ha blitt mer motstandsdyktig

Han opplyser at sykdommen smitter ved langvarig direkte hudkontakt, som regel 10–15 minutter. I noen tilfeller kan det dog ta kortere tid.

– Det er også mulig smitte via sengetøy, håndklær og lignende. Det kan skje, men det er ikke hovedmåten, sier han.

Han forteller at det bare er ved utbrudd av skabb i helseinstitusjoner at det er meldingsplikt, men i praksis så hører de ofte om utbruddene i barnehager også, fordi de kontakter FHI for smittevernråd.

PARASITTFORSKER: Arnulf Soleng ved Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

FHI er ikke ukjent med at behandlingen kan bli langvarig og kostbar, slik den har blitt i familien VG har vært i kontakt med. NRK har også snakket med en annen familie som har brukt 10.000 kroner på å bli kvitt sykdommen.

– Noen opplever det nok sånn. Men for mange er det slik at man tar en kur og så blir ferdig, sier han.

– Det diskuteres heftig hva som er årsaken til at den i enkelte tilfeller er vanskelig å bli kvitt. I noen tilfeller skyldes det nok behandlingssvikt, men det diskuteres også om midden har blitt mer motstandsdyktig, fortsetter Soleng.

Kritiske til skolen

Sønnen i familien VG har vært kontakt med går på samme skole som datteren. Rett før jul ble det sendt ut et skriv til foreldrene om at det var påvist et utbrudd av skabb på den aktuelle skolen.

I midten av januar kom det et nytt skriv med generell informasjon om skabb.

Familien VG har snakket med frykter nok en runde med gjensmitte og mener skolen bør ta mer drastiske grep.

VG har også vært i kontakt med andre foreldre ved skolen som er kritiske til håndteringen av utbruddet. Blant annet har de krevd at skolen stenges for å bli vasket ned.

Rektor ved den aktuelle skolen bekrefter at det har vært et utbrudd med opptil tre tilfeller av skabb. Hun sier de har vært i kontakt med helsesykepleier og kommuneoverlege, og hele veien fulgt rådene som har kommet derfra.

Hun sier både skolen som helhet og klassene som er rammet har blitt informert grundig. Hun har også spurt kommuneoverlegen om det er nødvendig å vaske ned skolen, slik noen av foreldrene har krevd.

– Dette har hun sagt at ikke har noe for seg. Jeg syns det ville vært vanskelig å gjøre grep som jeg ikke aner om hjelper. Vi forholder oss til kommuneoverlegen, som er spesialistene her, sier rektoren.

– Skal ekstremt mye til

Parasitt- og skadedyrforsker Soleng sier seg enig med kommuneoverlegen, og mener det ikke er nødvendig med rundvask ved skabbutbrudd på skoler.

– Det skal ekstremt mye til for at det skal smitte fra gjenstand. Det er veldig lite sannsynlig. Så man driver ikke med noen sanering på den måten, sier han.

– Men hjemme kan det være lurt å vaske sengetøy, håndklær, klær og lignende, sier han, og legger til at man bør oppsøke lege ved mistanke om smitte.

Publisert: 01.02.20 kl. 13:13

