VIL UTSETTE: Hans Andreas Limi (Frp) som var parlamentarisk leder for Frp da partiet satt i regjering, og nå er 2. nestleder i stortingsgruppen. Foto: Tore Kristiansen

Frp ber Oslo utsette eiendomsskatten

Når folk har usikre inntekter på grunn av coronakrisen mener Frp kommunene bør vente med å kreve inn eiendomsskatt. Oslo kommune sier de ser på ulike økonomiske tiltak.

– Når vi nå ser på alle mulige tiltak for å gjøre det enklere for innbyggerne og folk flest å komme seg igjennom denne kritiske situasjonen er det også riktig at kommunen, spesielt de store kommunene , bidrar til å hjelpe, sier Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Frp og 2. nestleder i Stortingsgruppen.

Han oppfordrer derfor spesielt Oslo kommune til i første omgang å utsette innbetalingen av eiendomsskatten, og i andre omgang se om den bør reduseres eller fjernes.

– Nå er vi i en situasjon der alle må bidra, og Raymond Johansen har en enestående mulighet til å gi et betydelig bidrag ved å utsette forfall på eiendomsskatten i Oslo. Den forfaller 25 mars, så det er fortsatt noen dager til.

VURDERER: Raymond Johansen og Oslo kommune har en corona-kriseledelse. De vurderer hva som skal gjøres av økonomiske tiltak. Foto: Terje Pedersen

– Ikke bare Oslo

Limi sier Frp oppfordrer alle kommuner til å vente med eiendomsskatten nå. Men han retter oppfordringen spesielt mot Oslo:

– Oslo kommune har en økonomi som tilsier at man ikke er avhengige av eiendomsskatt. Men situasjonen for veldig mange privatpersoner og innbyggere i Oslo kommune har endret seg fordi de har en usikkerhet rundt inntekt og jobbsituasjon. Å få en utsettelse eller reduksjon vil ha mye å si for privatøkonomien, sier han.

Han kaller det en likviditetshjelp når inntektsstrømmene endres, for mer økonomisk sikkerhet og for å bidra til å holde liv i ting som varehandelen.

– Mener du også man bør gjøre dette i kommuner der Frp er med på å styre?

– Dette er ikke bare en anbefaling til Raymond Johansen i Oslo, det er en generell oppfordring til alle kommuner som har eiendomsskatt om å gjøre de samme vurderingene, og se på om man har andre muligheter til år redusere folks boutgifter i den vanskelige situasjonen vi har komet opp i.

– Frp er mot eiendomsskatt uansett. Du tenker ikke at dere kan bli beskyldt for å benytte anledningen?

– Vi er mot eiendomsskatten fordi det er en veldig urettferdig form for beskatning som hverken tar hensyn til inntekt, formue eller belåningsgrad. Men nettopp derfor vil det være et veldig riktig og viktig tiltak å gjøre noe med eiendomsskatten akkurat nå, fordi folks inntektssituasjon er usikker, sier Limi.

– Det er viktig at man kan bidra fra både statlig hold, som vi gjør, men også fra kommunenes side for å minske de økende utgiftene. Så Frp vil oppfordre og anbefale til å utsette forfallet i første omgang.

Han påpeker at eiendomsskatt også er en del av husleien for folk.

– Så dette vil bety ganske mye for svært mange. Dette er ment som et velmenende råd og et tiltak for å gjøre det litt enklere for folk flest til å komme gjennom en veldig vanskelig situasjon.

– Må komme tilbake til det

Oslo kommune opplyser om at de vurderer ulike økonomiske tiltak når det kommer til skatter, avgifter og brukerbetaling, blant annet eiendomsskatt, spesielt for næringslivet.

Byrådsleder Raymond Johansen svarer følgende på oppfordringen fra Limi i en SMS til VG.

– Det viktigste nå er tiltak for å hindre smitte og spredning av coronavirus, at befolkningen følger råd og regler og at vi får hjulpet de som er syke, skriver hann.

– Så ser selvsagt byrådet og Oslo kommune på hvordan vi skal løse de store økonomiske utfordringene som coronaviruset medfører både for kommunebudsjettet, for næringslivet og for privatøkonomien. Hvilke tiltak som blir satt inn må vi komme tilbake til.

Publisert: 19.03.20 kl. 17:58

