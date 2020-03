FHI: Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet, her fra en pressekonferanse med statsministeren og helseministeren torsdag. Foto: Lise Åserud

FHI-direktøren erkjenner: – Vi har estimert feil

I en tidlig risikovurdering anslo Folkehelseinstituttet at under 100 nordmenn ville være smittet av coronaviruset innen påske. Torsdag passerte Norge 700 smittede, ifølge VGs oversikt.

I risikovurderingen til FHI, som er datert 25. februar, skriver de følgende:

«Noen få importerte og uoppdagede tilfeller vil kunne være nok til å starte en epidemi i Norge, men antallet nye tilfeller forventes å ligge på under 100 de første seks ukene.»

Torsdag ettermiddag teller imidlertid VGs egne oversikt 703 smittede, siden det første tilfellet ble oppdaget i Norge 26. februar – drøyt to uker siden.

På spørsmål fra VG under en pressekonferanse torsdag om hvordan tallene ble slik, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg:

– Vi har estimert feil og vi kommer til å estimere feil. Det er helt sikkert. Vi vet for lite. Det vil i løpet av den nærmeste tiden bli generert kunnskap, også fra Norge, som gjør at vi forhåpentlig kan estimere bedre enn det vi har kunnet gjøre så langt.

Stoltenberg sier at det viktigste i tiden fremover blir å følge med på hvordan tiltak virker.

Ny risikovurdering: 780.000 kan bli syke

Regjeringen har torsdag presentert en rekke drastiske tiltak for å begrense smittespredningen i befolkningen.

Samtidig la FHI frem en ny risikovurdering som skisserer et scenario for hvordan coronaviruset covid-19 vil ramme den norske befolkningen.

– Tallene vi har presentert i dette scenarioet er ikke prognoser. Vi har laget et scenario eller flere som kan tjene som grunnlag for planlegging, understreker hun.

I scenarioet tegnes følgende bilde:

Opptil 2,2 millioner vil bli smittet

Mellom 14 og 15 prosent vil bli syke, altså mellom 730.000 og 780.000

Mellom 22.000 og 30.000 vil ifølge scenarioet bli innlagt på sykehus

Og mellom 5500 og 7600 vil ha behov for intensivbehandling

– Det som virkelig er viktig er å utsette og forsøke å stanse smitten ved at færrest mulig blir alvorlig syke og trenger intensivbehandling samtidig, altså å spre smitten utover i tid. Da kan vi få en håndterbar situasjon i helsetjenesten, som betyr at de kan tilby alle som trenger det behandling, sier Stoltenberg.

Ti innlagt på sykehus

Det siste døgnet har det blitt rapportert inn 163 personer til FHI som har testet positivt for covid-19 i Norge.

Ti personer er innlagt på sykehus, mens én får intensivbehandling.

Snittalderen på dem som er smittet er 46 år. Én tredel er kvinner, mens to tredeler er menn.

Av de 621 er 105 personer smittet i Norge, 384 personer er smittet i utlandet og for 132 er smittestedet under avklaring.

– Det vil bli publisert detaljer om dette senere. Vi forventer at det blant dem under avklaring vil være flest som har vært i områder med utbredt smitte, særlig i Østerrike og Italia, sier Stoltenberg.

Samtidig forventer FHI også at det vil være noen tilfeller som ikke lar seg spore tilbake til utlandet. De har fra før av rapportert om fem tilfeller som ikke kan spores.

– Det er det tydelige signalet på at vi har en epidemi, en stille smitte ute i befolkningen, også i Norge. Det betyr at vi heller ikke vet omfanget av denne epidemien. Vi håper og har indikasjoner på at det kan være i en tidlig fase, men det er usikkert. Den kan ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange smittede mennesker som vi ikke kjenner til, sier FHI-direktøren.

Publisert: 12.03.20 kl. 16:52

