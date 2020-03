Munnbind stjålet fra Rikshospitalet

Munnbind blir stjålet fra lager ved Oslo universitetssykehus. Ledelsen anbefaler å lagre smittevernutstyr på sikkert sted.

– Vi grep fatt i dette etter at ganske mange vanlige munnbind forsvant fra et lager, sier leder for innkjøpsavdelingen ved Oslo Sykehusservice, Sissel Taklo, til VG.

Oslo universitetssykehus opplyser at tyveriet skjedde på Rikshospitalet.

Informasjon er sendt til klinikkledere, avdelingsledere og bestillere om at beskyttelsesutstyr må oppbevares på egnede steder som blir overvåket.

– Absolutt alle som har hatt behov, har fått det de trenger. Vi har fortsatt lager av disse produktene, men det er viktig at de benyttes til pasienter.

– Hvorfor skulle noen ville stjele smittevernutstyr?

– Jeg har hørt at slikt selges på Finn, men vet ingenting om det er for å sikre seg selv eller for å selge videre. Det har jeg ingen mening om, sier Taklo.

Mange apoteker er gått tomme for munnbind.

Kirurgiske munnbund koster ca. 160 kroner for 50 stk. på apotek. Prisforlangende på Finn er 1000 kroner for samme antall.

Hun mener det er synd at munnbind stjeles fra avdelingslager.

– Det er en knapphetsressurs i verden, men vi har gode systemer for å rasjonere. Vi går ikke tom med det første og har kontroll foreløpig, sier Taklo.

SMITTEVERN: Helsepersonell ifører seg åndedrettsvern, ansiktsmasker og beskyttelsesdrakter når de skal ta virusprøver. Foto: Line Møller

Hør hvordan beredskapen er i Norge i podkasten «Verdens gang»:

Hun oppfordrer helsepersonell til å være nøkterne i bruk av smittevernsutstyr.

Oslo Sykehusservice har merket seg at bestillingene av beskyttelsesbriller er av en slik størrelsesorden at det er tydelig at bestillerne tror de er engangs.

– De får en lapp med leveransen om at de skal desinfiseres og brukes mange ganger, og det betyr at de er flergangs, opplyser avdelingsleder Sissel Taklo.

Helseminister Bent Høie (H) oppfordrer norsk industri til å produsere klær, masker og utstyr som kan beskytte helsepersonell mot smitte.

Publisert: 04.03.20 kl. 12:00 Oppdatert: 04.03.20 kl. 14:14

