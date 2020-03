UTBYTTE-STOPP: Ap-leder Jonas Gahr Støre deltok på krisemøter hos statsminister Erna Solberg (H) søndag. Nå krever han vilkår for krisehjelp til næringslivet. Foto: Frode Hansen

Ap vil nekte krisehjelp til bedrifter som utbetaler utbytte og bonus

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at selskaper som mottar statlig krisehjelp, må avstå fra utbetaling av utbytte og bonus til aksjonærer og sjefer.

Nå nettopp

Stortinget hastebehandler nå flere forslag fra regjeringen om corona-krisehjelp til personer og næringsliv.

Støre sier til VG at Arbeiderpartiet vil stille klare vilkår for støtte til næringslivet:

– Dette er penger fra fellesskapet. Det vil trekkes fra pensjonene til kommende generasjoner, men nå er det nødvendig å bruke disse pengene, sier Støre.

– Derfor må alle som mottar kriselån eller garantier fra staten, signere på at de ikke tar ut penger fra bedriftene før gjeld til fellesskapet er betalt tilbake, legger han til.

SV og Rødt har tidligere fremmet lignende forslag om utbytte-forbud.

les også Aker-sjefens alarmbrev: - Jeg har aldri opplevd maken

Aker planlegger utbytte

En rekke store virksomhet ruller nå ut årsregnskap med forslag til utbytte til aksjonærene.

Ett av dem er børsnoterte Aker ASA, hvor Kjell-Inge Røkke er den dominerende eieren. Aker-styret har foreslått for generalforsamlingen senere i år å utbetale 1,7 milliarder kroner i utbytte etter regnskapsåret 2019.

Støres forslag kan stoppe denne utbetalingen, dersom Aker vil ta fordel av den statlige lånegarantien:

Klare vilkår

– Dette er en dugnad. De som mottar fellesskapets støtte må forplikte seg til ikke å betale ut utbytte i 2020 eller 2021. Videre venter vi at folk i ledelsen av selskapene ikke mottar utbetalinger som er større enn det som avtales mellom partene i frontfaget i lønnsoppgjøret, sier Støre.

Han støtter også kravene som Finanstilsynet har stilt, om at bankene ikke utbetaler utbytte til sine eiere som vilkår for å kunne trekke på de nye statlige garantiene.

les også VG-kommentar: Politikerne besto prøven. Så langt.

– Jeg anbefaler at man tar fram vilkårene for kriselånene til bankene under finanskrisen i 2008. Da ble det lagt harde begrensninger på lønn, godtgjørelser og bonuser til ledende ansatte, sier Støre.

Ap-lederen sier at han ikke tror det blir noen utbyttefest, men at det likevel er nødvendig å presisere klare regler:

– Jeg velger å tro at denne ansvarligheten sitter i ryggmargen hos de fleste eiere, slik situasjonen er nå. Men vi må huske at vi nå låner fra pensjonen til fremtidige generasjoner, sier Støre.

Publisert: 17.03.20 kl. 10:28

