Mann (48) ligger på isolat med coronavirus: – Jeg er veldig syk

Mannen forteller at han ble bekreftet smittet på lørdag og lagt inn på isolat på Ullevål sykehus med sterke symptomer mandag morgen.

Den 48 år gamle mannen er veldig sliten, og hadde i utgangspunktet godkjent at en nær venn skulle formidle hans historie til VG. Men han gir likevel noen korte kommentarer om situasjonen:

– Det er greit at folk får vite at man kan bli ordentlig syk av dette, sier han.

– Jeg er veldig syk – det har jeg vært i ti dager.

Han forteller at han ligger på isolat, og at leger kommer inn med smittevernutstyr. Han sier han får god behandling på sykehuset.

– Jeg kom hit mellom klokken 06 og 07. Kjæresten ble så bekymret. Jeg hadde pusteproblemer, forteller mannen.

Tungpustet

Kjæresten sier til VG at hun ble så bekymret da han fikk kraftige hosteanfall og sto og brakk seg natt til mandag, at hun ringte 113 i 05-tiden.

– Jeg er selv ganske syk, men jeg har ikke så høy feber som han har, sier hun og utdyper:

– Det startet med at vi ble tungpustet, så ble vi tette i halsen, hostet og harket og mistet litt stemmen. Så er det hodepine og vondt i kroppen. Men det er det som sitter i brystet, at det føles som at du har dårlig oksygenopptak.

Også hun ber om at sykdommen tas alvorlig, og at folk må innse at man kan bli svært syk. Begge ønsker å være anonyme.

VG har vært i kontakt med to nære venner av den 48 år gamle mannen, som uttaler seg med mannens samtykke.

– Han ønsker å formidle at de har vært ordentlig syke helt siden de kom fra ferie, sier en av vennene.

Mandag bekreftet Oslo universitetssykehus (OUS) at en person med coronasmitte er lagt inn på OUS. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller pasientens helsetilstand. Senere samme dag sendte de ut pressemelding om at to var innlagt.

Til sammen er seks coronasmittede personer lagt inn på sykehus i Norge.

Skiferie i Alpene

Den 48 år gamle Oslo-mannen og kjæresten kom hjem fra skiferie i Alpene 29. februar. Han og kjæresten var en del av et reisefølge på elleve personer.

Paret kom til Norge via München og ble syke med en gang de kom hjem. Søndag 8. mars sendte mannen en mail til flere venner.

I e-posten skriver han at de gjennom hele forrige uke forsøkte å bli testet for coronaviruset fordi de mente at de hadde alle symptomene.

Men dette ble avvist, skriver han, fordi de ikke kom fra et av områdene FHI har kategorisert som områder med vedvarende spredning. De som blir testet av FHI er personer som har vært i et område med vedvarende spredning eller de siste dagene har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet.

Også mannens kjæreste forteller at de ikke fikk testet seg, fordi de ikke hadde vært i et av disse områdene.

– Så vi satte oss selv i karantene fordi vi var dårlige, sier hun.

– Er du bekymret?

– Ja, han er bekymret selv også. Han var i bedre form i går enn i dag – du får jo ikke sovet. Da ambulansene kom i dag sa jeg at «nå er vi helt utslitte, dere må bare ta ham med og få ham under oppsyn».

Testet positivt lørdag

Først torsdag ble en person i reisefølget testet for coronaviruset, ifølge paret. Fredag skal denne personen fått et positivt prøvesvar.

Da Oslo-paret på nytt tok kontakt med helsevesenet etter dette, ble de umiddelbart kalt inn for å ta en test ved Aker sykehus, forteller mannen i e-posten til sine venner.

Det samme sier kjæresten til VG.

– Da fikk vi komme inn på en times varsel og testet positivt.

Flere i reisefølget har nå testet positivt, ifølge Oslo-mannen.

«De vi reiste med er alle veldig syke. Jeg måtte ha akutt legehjelp natt til lørdag med store pustevansker. Tenkte kanskje jeg hadde fått lungebetennelse i tillegg, var vist bare bronkitt. Jeg har ligget med feber oppunder 40 hele uken med en forferdelig hoste, kvalme, hodepine mm», skriver mannen i e-posten til sine venner.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern i FHI, sier han ikke kan kommentere enkeltsaker, men sier at FHI har vært opptatte av at de tester de personene som har en reell smitterisiko.

– Det har vært knyttet til spesielle land og at folk kommer med symptom. Og det er viktig at vi ikke tester for mange personer som det ikke er grunn

til å teste, for vi har faktisk en mangel på testkapasitet i Norge, sir han.

– Hvis vi tester vilt er det også en mulighet for at du får falske positive svar, legger han til

