VARSLER MULIGE PERMITTERINGER: Kjell Inge Røkke er største eier med 35 prosent akjer i Aker Solutions.

Corona-krisen: Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til alle sine 6000 ansatte i Norge

Kjell Inge Røkkes Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til sine 6000 ansatte Norge. - Det viser at alle bransjer og hele landet nå rammes, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

De 6000 ansatte er fordelt på ti forskjellige Aker Solutions-lokasjoner i hele landet.

– Jeg kan bekrefte av vi har fredag sendte permitteringsvarsel til våre 6000 ansatte i Norge. Hvor mange det vil være behov for å permittere, er det for tidlig å si noe om. Vi jobber nå med å se på konsekvensene for prosjektene vi jobber med, sier kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Solutions ASA til VG.

– Det er ikke på grunn av tomme ordrebøker?

– Vi har prosjekter, men ringvirkningene av corona-krisen slår hardt inn og vi vet ikke hva konsekvensene blir.

Han viser ett eksempel, hvordan stengningen av grensene i Polen har gjort at mange hundre polakker plutselig har reist hjem.

– Vi har omkring 2000 innleide, og vi har allerede begynt å redusere antallet. Blant annet ved verftene i Egersund og Sandnessjøen, hvor rundt 700 utenlandske innleide har eller er i ferd med å reise hjem, de fleste til Polen.

Konsernsjef i Aker Solutions Luis Araujo og finansdirektør Ole Martin Grimsrud th. legger fram tall for tredje kvartal 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Håper det blir færrest mulig

Han legger til:

– Corona-situasjonen skaper stor usikkerhet, blant annet knyttet til muligheten for å få leveranser, så vi så oss nødt til å sende varselet, sier Simensen.

Kjell Inge Røkkes selskaper er største eier i Aker Solutions, med 35 prosent av aksjene.

– Tror du det blir nødvendig å permittere 6000?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi håper det blir færrest mulig, men det er i dag for tidlig å si noe om.

I NHO blir nyheten tatt imot med stor bekymring. NHO-sjefen sier de er redd det bare er en begynnelse.

– Det er dypt urovekkende at coronakrisen også slår så sterkt inn i vår tradisjonelle industri. Folk har nok fått med seg at krisen allerede har rammet luftfart og reiseliv. Men dette permitteringsvarselet fra et av våre største industriselskaper, viser at knapt noen bransjer kommer til å være skånet, sier han Almlid.

Ber om bredt forlik

Han la tidligere lørdag ettermiddag frem en alarmerende rapport, som viser at åtte av ti bedrifter ligger an til å permittere ansatte i løpet av kort tid, som følge av corona-krisen.

– Det illustrerer dessverre det vår undersøkelse viser, at coronakrisen treffer bredt. Vi er dypt bekymret og ber politikerne om brede forlik og mye tyngre tiltak enn det som hittil har ligget på bordet.

Aker Solutions har 16000 ansatte i 20 land, fordelt på 52 ulike steder.

Arbeidsgiver skal varsle permittering skriftlig 14 dager før iverksettelse. Det innebærer at de første permitteringene i selskaper først kan bli iverksatt om to uker.

Publisert: 14.03.20 kl. 19:10

