Helsedirektøren: – Ikke dra på hytta

Under fredagens pressekonferanse oppfordret helsedirektør Bjørn Guldvog folk om å bli hjemme – og ikke å dra på hytta.

– Vi må huske at mange av disse småsamfunnene som folk reiser til på hytta, har færre ansatte i helsetjenesten. Derfor er det lurt å være hjemme, sier Guldvog under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

For folk som er i utlandet sier helsedirektøren er det er den enkelte som bør avgjøre om de bør reise hjem.

Han påpeker at situasjonen i ulike land kan endrer seg fort, at grenser kan bli stengt, reiserestriksjoner kan bli innført, flyavganger kan bli kansellert og reiserestriksjoner innført.

Høie lover penger

Helseminister Bent Høie lover under samme pressekonferanse at regjeringen vil gi helsetjenesten de pengene de trenger for å gjennomføre de tiltakene som nå er innført.

– Budsjettrammer skal ikke stå i veien for nødvendige tiltak. Ingen må vente med nødvendige tiltak fordi de er bekymret for mulig inndekning, sier Høie.

Statsråden deltok på pressekonferansen via videolink fordi han selv er i karantene.

– Jeg opplever at hele befolkningen er med på denne store dugnaden. Vi jobber for å unngå at vi får for mange syke på en gang, så helsetjenesten kan gi forsvarlig helsehjelp til de som har behov for det, sier helseministeren.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg opplyst at 10.448 personer per torsdag kveld har blitt testet for corona. Ifølge VGs oversikt er nærmere 900 personer smittet.

Minst 27 personer er innlagt på sykehus, ifølge de regionale helseforetakene. Torsdag ble det første dødsfallet bekreftet.

– Det er en påminnelse om situasjonen vi står i og den vi har foran oss, sier Stoltenberg om dødsfallet.

Ifølge FHI er det nå 18 personer som de ikke klarer å spore smitten til.

Tall fra norsk intensivregister viser at det er registrert til sammen 11 intensivopphold på sykehus, og en av disse er ute av sykehus.

– Fremover vil vi være mer opptatt av situasjonen når det gjelder smittespredning i Norge. Vi vet at det foregår, men vi kjenner ikke omfanget, sier Stoltenberg.

– Hold barna hjemme

Barn som er hjemme fra skole og barnehage, bes om å være mest mulig hjemme

– Man kan omgås søsken som vanlig, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålet er å redusere kontakten med andre mennesker til et så lavt nivå som mulig. Vi anbefaler å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter, fordi målet er å holde avstand for å hindre smitte, sier Stoltenberg.

