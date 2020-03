NYFØDT: Kaja (30) og lille Mikkel titter ut av sykehusvinduet hvor de ble isolert fordi det var mistanke om corona-smitte. Alt står bra til med mor og barn. Foto: Sol Nodeland

Lille Mikkel ble født på isolat

For Kaja Sørbotten Nodeland (30) ble det en spesiell natt. Lille Mikkel ble nemlig født på isolat med jordmødre i fullt smittevernsutstyr rundt seg.

Natt til mandag kom lille Mikkel til verden på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han ble født midt i corona-krisen. Rundt ham var moren Kaja Sørbotten Nodeland, som man mistenkte var corona-smittet og flere helsearbeidere i fullt smittevernutstyr.

– Fødselen gikk veldig bra. Litt tregt i starten. Kom inn litt over klokka 20 og så var han født 04.10, sier den fornøyde mammaen på telefon med VG.

– Hele rommet ble gjort i stand til meg på fødselsavdelingen. Det var en jordmor inne med meg hele tiden. Så har hun ringt etter ting når hun har trengt ting. Det har fungert veldig greit, fortsetter Kaja.

Etter fødselen tok mor og sønn seg tid til å titte ut av vinduet hvor de da ble holdt isolert. Det ble foreviget av fotograf Sol Nodeland.

FRISKE: Like før VG ringte kom meldingen om at mor ikke var corona-smittet. Mor og barn kan derfor reise hjem når de ønsker. Foto: Sol Nodeland

Fryktet corona-smitte

I dagene før Kaja skulle føde var det mye som var uavklart. Hun hadde en pågående luftveisinfeksjon og familien hadde hatt besøk av turister fra Europa. Dermed ble det besluttet at både hun, mannen hennes Ruben og de to andre barna skulle isoleres. Selv ble hun testet for å finne ut om hun har corona-viruset.

Men like før VG ringte kom den gledelige beskjeden:

– Jeg er friskmeldt! Det var godt å få svar, sier Kaja.

Hun forteller at Mikkel er frisk og rask. Under fødselen fikk hun lov til å ha med mannen Ruben, som dro hjem til datteren Mira (3) og Johan (2) en stund etter fødselen.

– Så flinke, varme og gode

Kaja får ikke rost helsevesenet nok.

– Vi var litt ekstra spent når jeg var høygravid i dette kaoset. De er så flinke, varme og gode. De skinner i gjennom alt det skumle tøyet de går med, sier hun.

Nå forteller hun at familien skal holde seg for seg selv i tiden som kommer, selv om det hadde vært stas å vise frem det nye tilskuddet til familien.

– Han er like søt om noen uker. Vi følger retningslinjene som anbefalt, sier trebarnsmoren.

Publisert: 16.03.20 kl. 19:29

