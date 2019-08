Ropstad oppfordrer partiene til å godta Solbergs endelige bompengeskisse

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at bompengeskissen statsminister Erna Solberg la frem fredag, er en god løsning på en viktig sak.

– Skissen har et balansepunkt som sikrer klima og miljø, samtidig som vi tar innover oss at bompengebelastningen er for høy. Jeg anbefaler alle partiene å gå for denne løsningen, sier Ropstad til VG.

Han har innkalt til et landsstyremøte over telefon klokken 21, for å diskutere og ta stilling til skissen som ble lagt frem under en pressekonferanse fredag.

Statsminister Erna Solberg har gitt de andre regjeringspartiene en frist til over helgen på å ta stilling til skissen, som inneholder fire hovedpunkter. De må si ja innen mandag, eller forlate regjeringen.

– Vi vil håndtere et ja eller nei når det kommer, men det kan ha konsekvenser for regjeringsprosjektet, sa Solberg under pressekonferansen.

Fire milliarder til kollektivsatsing

Han viser blant annet til at det vil bevilges fire milliarder kroner ekstra til kollektivsatsing i byene.

– Det betyr at du vil kunne realisere for eksempel bybane i Bergen, kanskje en ny T-bane-tunnel i Oslo eller andre prosjekter i områder der det trengs satsing på kollektivtrafikk.

Ropstad legger til at den nye skissen også innebærer et årlig tilskudd på 300 millioner kroner for å senke billettpriser, og ytterligere 250 millioner til andre kollektivtiltak i distriktene, som ny konseptutvalgutredning (KVU) på Nordnorgebanen.

Han sier samtidig at skissen tar høyde for at det er en utfordring med høy bompengebelastning enkelte steder i landet.

– Vi har for eksempel fått inn et viktig tiltak med tre timers amnesti, altså en periode på ettermiddagen der for eksempel foreldre som skal kjøre barna sine på aktiviteter, skal slippe å betale bompenger dersom det er løsningen byene ønsker.

