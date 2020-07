Forskere ikke bekymret for drapstallet i Norge

En 43 år gammel mann og en 29 år gammel kvinne blir funnet døde sammen med blodige gjenstander ved Osavatnet i Bergen. Begge er kjent for politiet fra før. Politiets teori er at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien og fraktet til Osavatnet i bil. Ifølge flere medier hadde ofrene omfattende stikkskader. Fem menn, tre i 30-årene, en i 50-årene og en i 20-årene, er siktet for drap eller medvirkning til drap.