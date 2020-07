Ansatt ved SUS coronasmittet – 28 satt i karantene

En ansatt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) er smittet med corona. 18 ansatte og ti pasienter er satt i karantene, opplyser sykehuset.

Stavanger Universitetssykehus (SUS) skriver i en pressemelding torsdag at en ansatt ved sykehuset er smittet med coronaviruset.

Det er foreløpig ukjent hvordan vedkommende har blitt smittet. Den ansatte skal ha lette symptomer.

Sykehuset holder i ettermiddag pressekonferanse, der de sier at 18 ansatte og ti pasienter nå er satt i karantene.

– Sykehuset har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing. Det er ikke påvist smitte hos noen andre, sier klinikksjef Erna Harboe ved mottaksklikken.

SUS opplyser om at vedkommende ikke har vært i utlandet den siste tiden. Det er snakk om ansatte fra flere avdelinger som er satt i karantene.

– Vi har kontroll på utbruddet og følger ordinære rutiner. VI stenger ikke sengeposter. Det er full kartlegging av situasjonen, sier Harboe.

Fungerende administrerende direktør Ketil Helgevold understreker i pressemeldingen at sykehuset har gode rutiner som trer i kraft med en gang slike situasjoner oppstår.

– Vi har en god oversikt over situasjonen og det vil bli gjort nødvendige smitteverntiltak med hensyn til mulig eksponerte pasienter. Publikum og våre brukere skal være trygge på at vi er godt forberedt for slike situasjoner. Pasienter eller besøkende som har vært i kontakt med medarbeideren vil bli kontaktet, enten av SUS eller kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier Helgevold.

I midten av mars var ni ansatte ved sykehuset smittet av corona, og like under 700 ansatte i karantene. Per 17. juli er kun en ansatt i karantene.

SMITTE: Stavanger Universitetssykehus opplyser i en pressemelding om at en ansatt ved sykehuset er smittet med coronaviruset. Foto: Trond Sørås

