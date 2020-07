Spania-fly landet før midnatt: Passasjerene slipper karantene

GARDERMOEN (VG) Et SAS-fly fra Alicante landet på Oslo Lufthavn klokken 23.51. Dermed slipper de 160 passasjerene å gå i ti dagers karantene.

Oppdatert nå nettopp

– Det bar veldig hyggelig å rekke dette med et nødskrik. Det ble applaus for piloten som klarte å lande litt før ruta, det var god stemning, sier Trond Gronvold til VG like etter midnatt.

Han og familien har akkurat kommet ut i ankomsthallen på Oslo lufthavn etter å ha landet med flyet fra Malaga – og slipper unna regjeringens karantenekrav med et nødskrik.

– Vi hadde egentlig regnet med at vi måtte i karantene, så vi har igjen ti dager med ferie, legger han til – og understreker at de har tatt flere forholdsregler under ferien, noe de også vil fortsette med etter ankomst til Norge.

– Det er jo strengere der vi var, sør i Spania. Det er munnbindpåbud og mange restriksjoner, og vi hadde sikkert ikke dratt dit om vi ikke hadde hatt leilighet der.

RAKK HJEM FØR MIDNATT: Familien Gronvold på Gardermoen fredag: Trond Camilla og barna Stella og Carl Magnus.

Fra og med midnatt må nordmenn i karantene dersom de kommer hjem fra Spania, som en del av regjeringens nye reiseråd.

Tidsgrensen ble sentral for en del norske spaniaturister ettersom to fly skulle lande på Oslo Lufthavn rundt midnatt.

– Det er ankomsttidspunkt til Norge som er avgjørende for om en må i karantene når en ankommer fra røde land eller områder, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Et SAS-fly fra Alicante landet på Gardermoen klokken 23.51. Flyet skulle opprinnelig ha landet klokken 00.10.

– Vi konstaterer at flyet har landet 23.51, da før karantenkravet blir iverksatt. Det er en flyvning som har gått som normalt, med litt motvind, men ellers har det gått helt etter boken. Vårt fokus her har vært at våre prosesser skulle gå raskt og smidig, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til VG.

– Karantene eller ikke karantene det er den enkeltes ansvar, sier hun.

Det var også knyttet spenning til om et Norwegian-fly fra Malaga kom til å lande før eller etter midnatt. Flyet landet på Oslo Lufthavn klokken 23.37.

SPANIA: Nordmenn som kommer fra Spania etter midnatt må i 10 dagers karantene. Foto: Jan Ovind

Hadde SAS-flyet landet til planlagt tid ville passasjerene måtte gå i ti dagers karantene.

På forhånd hadde flyselskapet lovet at de skulle prøve å få flyet til Oslo før midnatt.

– Hvis alt går etter planen der så lander vi forhåpentligvis litt før tiden, men vi garanterer ingenting. Sikkerheten går foran alt. Vi ser hva vi kan gjøre, sa pressesjef John Eckhoff i SAS til VG tidligere fredag.

GJØR ALT DE KAN: Pressesjef i SAS John Eckhoff sier at de skal forsøke å få opp farten på flyet fra Alicante til Oslo. Flyet skal etter planen lande klokken 00.10 natt til lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi ser alltid på hva som er den beste ruten

– Hvorfor prøver SAS å unngå regjeringens tiltak for å begrense smitte?

– Vårt utgangspunkt er jo at vi følger myndighetenes retningslinjer, de har vi respekt for. Men hvis forholdene tillater det, så kan det fint hende at vi klarer å lande før. Hvis ikke, så må man forholde seg til karantenereglene, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

– Ville SAS ha tatt andre ruter dersom regjeringen ikke hadde endret på reiserådene?

– Vi ser alltid på hva som er den beste ruten. Det gjør at du sparer drivstoff, penger og så utslipp. Det er en standard øvelse.

Norwegian advarer at uforutsette ting kan skje

Flyet fra Malaga skulle lande 23.55 på Oslo Lufthavn, men kom frem tidligere.

– Vi gjør alt vi kan for å holde tidstabellen. Men når det er sagt så kan det alltid skje ting som er utenfor mannskapets kontroll, slik som været eller annet som vi ikke kan påvirke. Sikkerheten er alltid høyest prioritert, sier presseansvarlige i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobssen.

– Når det gjelder restriksjonene og karantene så må vi forholde oss til at det kan være endringer, og at det gjelder både oss – flyselskapet – men også de reisende. Det er viktig at de reisende holder seg oppdatert på hvilke regler som er gjeldende ettersom de under rådende omstendigheter kan forandre seg på kort varsel, er hennes råd.

I RUTE: Norwegian-flyet skal etter planen ta av klokken 19.55. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Helsedepartementet: Vi måtte sette et tidspunkt

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at regjeringen måtte sette et tidspunkt for reiserådene.

– Man kan bli smittet både før og etter midnatt. Hva er logikken for det nye reiserådet?

– Det handler rett og slett om at man må sette et tidspunkt, og det er satt til midnatt. Så er det selvsagt viktig at de som kommer tilbake til Norge er særlig oppmerksomme på symptomer på covid-19, tester seg ved mistanke og er nøye med å holde avstand på minst én meter, sier Erlandsen.

Hun understreker at det ikke er mulig å slippe karantene dersom man velger å reise til et «grønt» land før midnatt natt til lørdag.

– Dersom de velger å mellomlande i et grønt land, må også dette flyet ankomme Norge før midnatt. Det sentrale er hvilken status Spania har ved ankomst til Norge – og fra midnatt er Spania rødt.

Hun oppfordrer dem som kommer hjem til å være særlig oppmerksomme på symptomer på Covid-19, teste seg ved mistanke og være nøye med å holde avstand på minst én meter.

SIDEN MANDAG: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at FHI var ute allerede på mandag og varslet at Spania kunne komme til å bli rødt på fredag. – Så det er ikke overraskende at flyselskaper og turister i Spania har tilpasset seg nettopp det, sier Erlandsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fredag oppdaterte den norske regjeringen reiserådene for Europa. Mens Spania går fra grønt til rødt, blir de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland «grønne» soner og nordmenn trenger ikke lenger å gå i karantene etter reiser dit fra midnatt av.

Publisert: 24.07.20 kl. 19:42 Oppdatert: 25.07.20 kl. 00:21

Fra andre aviser