SAS-fly kjemper mot klokken for å unngå karantene

Ut fra flyplassen i Alicante var SAS-flyet forsinket med to minutter. Selskapet sier at det skal være mulig å komme før midnatt. Hvis ikke, må 160 passasjerer i karantene.

I dag la regjeringen frem nye reiseråd. Fra og med midnatt i dag må nordmenn i karantene dersom de kommer hjem fra Spania.

To fly, Norwegian fra Malaga og SAS fra Alicante, ventes å ankomme Oslo Lufthavn rundt midnatt.

– Vi er klare over problemstillingen over at den kommer bare noen få minutter etter midnatt. Hvis muligheten byr seg, skal vi forsøke å lande før midnatt sånn at passasjerene slipper karantene, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til VG.

SAS: Vanlig at fly kommer tidligere

Et SAS-fly fra Spania til Norge skal etter planen lande klokken 00.10 på Oslo Lufthavn. Flyet kommer fra Alicante.

Flyet lander altså ti minutter etter at Spania går over i rød kategori. Lander flyet på dette tidspunktet, må alle passasjerene gå i ti dagers karantene, men flyselskapet har lovet at de skal prøve å få flyet til Gardermoen før midnatt, slik at passasjerene slipper karantene.

Eckhoff forteller at det er relativt ofte at flyginger kommer før rutetiden.

Pressesjef John Eckhoff opplyser at flyet lettet fra Gardermoen og dro ned til Alicante etter tidstabellen tidligere i dag. Klokken 15.50 fredag hadde SAS en flygning fra Oslo Lufthavn til Alicante som landet i Spania klokken 19.15. Det er det samme flyet som skal returnere til Oslo senere i kveld. Med en estimert avgang klokken 20.25, er det dermed foreløpig ikke forsinket.

– Hvis alt går etter planen der så lander vi forhåpentligvis litt før tiden, men vi garanterer ingenting. Sikkerheten går foran alt. Vi ser hva vi kan gjøre.

SAS har vært i kontakt med flyplassen i Alicante og med mannskapet på SAS-flyet.

– Og så ser vi om det er mulig å få en rute gjennom Europa som gjør at vi sparer noe tid. Vi har ikke gjort noen andre tiltak utover det jeg nevnte nå

GJØR ALT DE KAN: Pressesjef i SAS John Eckhoff sier at de skal forsøke å få opp farten på flyet fra Alicante til Oslo. Flyet skal etter planen lande klokken 00.10 natt til lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Forsinket med to minutter

– Er flyet i lufta?

– Flyet tok at klokka 20.27 fra Alicante. Foreløpig ligger det godt an i forhold til å være i rute. Det er ikke uvanlig at flyet lander før oppsatt rutetid og slik situasjonen er nå i det europeiske luftrommet, så er det mindre trafikk enn vanlig, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Flyet fra Alicante var dermed to minutter forsinket ettersom den planlagte avgangen var satt klokken 20.25. Sund sier likevel at den lave aktivitet i luftrommet gjør at de kan fly rettere flyveier, og dermed få kortere flytid.

– Vi har et fokus på at prosessen skal gå raskt og smidig.

Til tross for at SAS understreker at det ikke er usannsynlig at Alicante-flyet vil lande før rutetid, gjentar selskapet at de ikke kan garantere landingspunktet.

Norwegian advarer at uforutsette ting kan skje

Også det andre karanteneflyet fra Malaga, operert av Norwegian, er i rute. Etter planen skal det lande klokken 23.55 på Gardermoen.

Ifølge Flightradar24.com greier flyet seg med god margin.

– Vi gjør alt vi kan for å holde tidstabellen. Men når det er sagt så kan det alltid skje ting som er utenfor mannskapets kontroll, slik som været eller annet som vi ikke kan påvirke. Sikkerheten er alltid høyest prioritert, sier presseansvarlige i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobssen.

– Når det gjelder restriksjonene og karantene så må vi forholde oss til at det kan være endringer, og at det gjelder både oss – flyselskapet – men også de reisende. Det er viktig at de reisende holder seg oppdatert på hvilke regler som er gjeldende ettersom de under rådende omstendigheter kan forandre seg på kort varsel, er hennes råd.

I RUTE: Norwegian-flyet skal etter planen ta av klokken 19.55. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Fredag oppdaterte den norske regjeringen reiserådene for Europa. Mens Spania går fra grønt til rødt, blir de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland «grønne» soner og nordmenn trenger ikke lenger å gå i karantene etter reiser dit fra midnatt av.

Publisert: 24.07.20 kl. 19:42 Oppdatert: 24.07.20 kl. 20:58

