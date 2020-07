Rune Skjold, seksjonsleder for finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, sier det skal dreie seg om betydelige beløp. Foto: VG

Forretningsmann siktet for millionsvindel med coronastøtte

En forretningsmann etterforskes for å ha svindlet til seg et betydelig beløp av coronastøtten ved å søke om penger til falske ansatte.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i forrige uke og sitter nå i varetekt. Han er siktet for svindel i stor stil, gjennom misbruk av støtteordningen for permitterte under coronatiltakene.

– Mannen etterforskes for grovt bedrageri og hvitvasking. Vi undersøker nå hvordan noen har fått uriktige utbetalinger, sier Rune Skjold, seksjonsleder for finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Støtteordningen skulle sørge for at ansatte som ble permittert på grunn av tiltakene mot corona, raskt fikk utbetalt støtte fra NAV.

Flere bedrifter skal ha stått oppført med navn på minst et titall ansatte som aldri har jobbet der. Gjennom å søke støtte til disse falskt ansatte, kan de ha fått utbetalt store beløp.

NAV og Skattetaten oppdaget unormale registreringer og anmeldte saken til politiet. Seksjonslederen vil ikke kommentere omfanget av svindelen de etterforsker.

– Så langt tyder etterforskningen på at det kan være betydelige beløp. Konkret størrelse må vi komme tilbake til når vi har etterforsket saken, sier Skjold.

Forsvarer Usama Ahmad sier hans klient ikke har kjent til innholdet i siktelsen. Foto: Terje Bringedal

Forsvarer: – Har samtykket til fengsling

Mannen i 30-årene valgte å gå med på varetektsfengsling i fire uker. Han har ikke tatt stilling til om han mener seg uskyldig i siktelsen, sier hans forsvarer Usama Ahmad.

– Han samtykket til fengsling fordi han ønsket at politiet skulle få etterforske saken, men han har ikke tatt stilling til siktelsen som er presentert for ham på nåværende tidspunkt, sier Ahmad.

Advokaten sier klienten ikke har vært kjent med siktelsen før mandag og viser til at dokumentene i saken har vært klausulert, innholdet har derfor vært hemmelig for den siktede.

– Klienten min er ikke interessert i å gi noen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt. Så skal vi gjøre en vurdering av om han skal gi en forklaring, sier Ahmad.

Mannen ble pågrepet tirsdag for en uke siden, og har så langt ikke ønsket å forklare seg til politiet. Han er ikke tidligere straffedømt, men har tidligere dukket opp i politiets etterforskning av bedrageri.

I 2017 ble seks menn dømt for å ha svindlet banker i Dubai gjennom lånebedragerier. Flere av de innblandede i svindelen sa til VG at forretningsmannen var sentral. Selv avviste han anklagene fullstendig.

– Jeg har et image med høy sigarføring, men det er ikke på noen andres bekostning. Jeg har ikke utnyttet noen, sa han til VG.

Vil prioritere coronasvindel

Politiet jobber nå med å få oversikt over hvor lenge dette kan ha pågått og hvor mye som faktisk har blitt utbetalt.

Det er ikke sikkert at alle personer som ble oppført som ansatte i bedriftene, vet om at deres navn er brukt, sier Skjold.

– Det kan være personer her som ikke selv vet at noen har søkt om økonomisk støtte i deres navn.

Dette er det eneste tilfellet av svindel og bedrageri med coronastøtten som etterforskes i Oslo. Det vil bli høyt prioritert, sier Skjold.

– Det har vært en spådom at når man utbetaler så store summer som er utbetalt under coronapandemien, så vil noen kunne misbruke det. Vi ser alvorlig på misbruk av stønadsordninger og vil prioritere dette framover.

