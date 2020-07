ØKNING I SMITTE: Moss kommune har hatt en stor økning i antall coronasmittede de siste to ukene. Her er Jan Erik Syverud i gågata i Moss. Foto: Frode Hansen

Smitteutbrudd i Moss: - Var det nødvendig med den utenlandsreisen nå?

MOSS (VG) Moss kommune har 21 nye smittetilfeller de siste to ukene, og to det siste døgnet. To av smitteklyngene kan spores til utenlandsreiser.

For mindre enn 10 minutter siden

Moss er den kommunen som etter Oslo har registrert flest nye smittetilfeller de siste ukene, 21 nye smittede. På en pressekonferanse i byen i dag kunne kommunelege Kristian Krogshus fortelle om to nye tilfeller det siste døgnet.

Bakgrunn: Ordføreren om smitteutbruddet: - Det er alvorlig

Det er snakk om tre uavhengige «smitteklynger», og to av disse kan spores til utenlandsreisende. I tillegg kan 13 tilfeller knyttes til et privat selskap.

- Det er Danmark, Tyskland og Finland vi kan spore de smittede som har vært i utlandet til, sier kommuneoverlegen til VG.

Kommunen har foreløpig ikke oversikt over hvordan man har reist til og fra disse landene.

– Den ene grupperingen har vært på biltur, om de har vært samlet på biltur skal jeg ikke si for sikkert, men ihvertfall én av dem har vært på biltur.

VG snakket med flere mossinger rundt i byen før pressekonferansen mandag. Det rådet oppgitthet blant dem vi snakket med.

Oppgitthet på gaten

– Var det nødvendig med den utenlandsreisen nå, spør Jan Erik Syverud retorisk da vi møter ham i gågata i byen.

- Det må gå å vente litt. Det er mange som har ofret mye i denne dugnaden for å få ting i gang igjen.

STENGT PÅ DAGEN: Utestedet Fiskebasaren ble stengt etter en opptreden med Lars Erik Blokkhus i Plumbo som samlet altfor mange mennesker. Foto: VG-tipser

Han får støtte fra Laila Halvorsen som vi møter ved havna i Moss.

– Jeg synes grensene burde vært stengt ut året jeg. Jeg tror vi åpnet for tidlig.

Monica Thrap synes det var sjokkerende å se negative corona-nyheter i riksmedia om Moss.

– Det er et heftig uteliv her, det virker som om mossingene har feiret sommeren som vanlig. Det er ikke bra i denne lille byen at vi slipper opp nå, sier hun.

Det er lenge siden Moss kommune har hatt en stigende smittetrend. Sist de var oppe i rødt var midten av april. Foto: VGs tallspesial

Fredag ble det populære utestedet Fiskebasaren stengt på dagen etter en allsang-opptreden med Lars Erik Blokkhus fra Plumbo. Den samlet opp mot 300 publikummere.

– Det var 50 prosent flere gjester enn hva som er tillatt, i tillegg stod ikke folk med én meters avstand. Da var det nødvendig å stenge utestedet. Vi kan ikke ta sjansen på at flere blir smittet, sier Krogshus.

-Hva tenker du om at utbruddet har vært før dette arrangementet, og så samler det seg så mange mennesker?

– Jeg forstår godt at folk vil møtes og være med på arrangementer, men i den situasjonen vi er nå er vi nødt til å overholde smittevernreglene. Det ligger et stort ansvar på arrangører.

STØTTER STENGNING AV UTESTED: Monica Thrap og hunden Franz, ikke langt unna Fiskebasaren som ble stengt på dagen på grunn av smittevernbrudd. Foto: Frode Hansen

Det har også kommet andre bekymringsmeldinger på flere andre utesteder i kommunen. Disse stedene er kontaktet.

– Vi har intensivert kontrollene, og vi har hatt securitas ute på kontroller nå i helgen.

Ordfører Hanne Tollerud innrømmer at man har fått seg en «kalddusj» med det nye utbruddet i Moss.

– Vi har kanskje senket guarden litt fordi vi hadde så gode tall. Plutselig kommer dette, og det viser oss at vi fortsatt er i en pandemisituasjon.

13 av tilfellene kan spores tilbake til ett selskap. Så store selskap er forbundet med en viss risiko.

– Et sted har blitt stengt, og det er bekymringsmelding på flere steder. Er mossingene litt for slappe og har tatt sommerferie?

– Det er noe med antall halvlitre som kommer inn, og smittevernrådene kanskje forsvinner ut andre enden. Det har nok en sammenheng der. Jeg skjønner at folk er litt lei og man har lyst til være sosiale, men det er for tidlig.

Hun tror stengningen av Fiskebasaren har satt en støkk i andre som driver utesteder.

– Det vet jeg det har gjort, og jeg tror også mossingene har satt pris på at kommunelegen gikk til det skrittet. Jeg tror det var et viktig signal, og jeg tror det har hatt en preventiv virkning.

Fiskebasarens daglige leder ,Christian Seth, lover bot og bedring.

– Nå må vi sette oss ned og lage noen tiltak, og finne ut hva vi skal gjøre slik at vi ikke havner i en situasjon hvor vi bryter smittevernloven igjen. Vi skal skrive brev til kommuneoverlegen med tiltak vi skal gjøre, sier han til Moss Avis.

Publisert: 27.07.20 kl. 18:09

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser