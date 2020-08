– IKKE ELIMINERT: Sps Sigbjørn Gjelsvik er klar på at interessekonfliktene mellom Nicolai Tangens selskaper og Tangens rolle som oljefondsjef, ikke er eliminert, slik Norges Banks hovedstyre hevder. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sp før Tangen-høring: Kan ikke se det er bygget en god nok mur

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, sier de ikke har sett noe fra Norges Bank som tilsier at interessekonfliktene mellom Nicolai Tangens selskaper og hans rolle som oljefondsjef «for alle praktiske formål er eliminert».

Et av de mest sentrale problemstillingene under dagens Tangen-høring i Stortinget er om interessekonfliktene mellom Nicolai Tangens selskaper og hans rolle som oljefondsjef er eliminert.

I et brev av 24.juli fra Norges Banks hovedstyre, redegjør de for problemstillingen og konkluderer:

«Hovedstyrets oppfatning er at risikoen for at Nicolai Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med de interessene han skal ivareta som leder av NBIM for alle praktiske formål er eliminert».

– Vi kan ikke se at Norges Banks hovedstyre i sine redegjørelser har greid å underbygge sin konklusjon om at interessekonfliktene for alle praktiske formål er emiminert. Ingenting i det de har presentert, bekrefter at man kan fremme en slik påstand, sier Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik til VG.

Han satt mandag morgen sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum og forberedte spørsmålene som partiet skal stille til representantskapets leder, Julie Brodtkorb, og sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det sentrale i denne saken er at vi ikke kan se at det er blitt bygget en god nok mur mellom Tangens selskaper og virksomheter og hans rolle som oljefondsjef.

– Vi har ikke sett noen endring

Også SVs talsperson, Kari Elisabeth Kaski, forstår formuleringene til Norges Banks hovedstyre.

– At interessekonfliktene «for alle praktiske formål er eliminert», er noe vi ser at de hevder er en realitet. Men vi har ikke sett noen endring eller noe forhold, som tilsier at det er riktig, sier hun.

