Smitteutbrudd på Hurtigruten: Tre ansatte innlagt på sykehus

Tre ansatte om bord hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» er bekreftet smittet med covid-19 og innlagt på sykehus. Alle passasjerer og besetningen er satt i karantene.

Oppdatert nå nettopp

– Vi stiller alle våre ressurser overfor Hurtigruten til rådighet med testing, smittesporing også videre. Vi er også i kontakt med Hurtigruten om videre tiltak, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen.

Det var Nordlys som meldte om smitteutbruddet først. Hurtigruten skrev i en pressemelding fredag formiddag at det var to ansatte som var smittet.







Under en pressekonferanse bekrefter kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen at det er tre besetningsmedlemmer på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» som har testet positivt for covid-19.

Kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Per-Christian Johansen bekrefter at alle tre er innlagt på sykehuset. De skal alle være utenlandske statsborgere.

– Det vi har gjort er å sette mannskapet i karantene om bord på båten og alle passasjerer som har vært om bord skipet har vi i samråd med nasjonale smittevernmyndigheter besluttet å gi informasjon til om at de også må i karantene, sier Kristoffersen.

Det er de passasjerene som kom med skipet fredag morgen som skal i karantene. Kommune opplyser at de det gjelder skal ha fått en SMS av Hurtigruta om at de skal i karantene.

Hurtigruten melder at de jobber med å kontakte de som seilte med skipet 17. og 24. juli.

Var du om bord? Kontakt oss her

SMITTE OM BORD: Tre ansatte ved MS «Roald Amundsen» er bekreftet coronasmittet. Foto: Terje Mortensen

– Utfordringen nå er med de som ikke er fra Tromsø. Det er en situasjon vi er nødt til å forholde oss til, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen.

Han forteller at de ikke har oversikt enda, men at de forbereder seg på å være nødt til å hjelpe de som ikke er hjemmeboende i kommunen.

– Vi følger situasjonen fortløpende, så får vi se hvordan vi skal reagere utover ettermiddagen, sier Wilhelmsen.

STILLER SEG DISPONIBEL: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier Tromsø kommune stiller seg til disposisjon for Hurtigruten i forbindelse med smitteutbruddet om bord skipet MS «Roald Amundsen». Foto: Håkon Steinmo

les også Lokalbefolkning om sommer uten cruiseturister: – Helt nydelig

I en pressemelding fredag formiddag skrev Hurtigruten at to besetningsmedlemmer ble isolert for flere dager siden på grunn av annen sykdom. Da skipet ankom Tromsø ble de rutinemessig testet.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bekrefter overfor VG klokken 16:00 at de tre ansatte ved skipet er innlagt på sykehuset med covid-19. De er alle utenlandske statsborgere.

Hurtigruten melder videre at skipet nå er isolert, og at alle de 160 besetningsmedlemmene om bord vil bli testet.

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte er Hurtigrutens viktigste prioritet. Vi har god og løpende kontakt med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune, UNN og andre ressurser både lokalt og nasjonalt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Han vil ikke si hvor på skipet de ansatte jobbet av personvernhensyn.

– Tok forholdsregler om bord

Line Miriam Haugan og sønnen hennes kom til land i Tromsø med MS «Roald Amundsen» fredag morgen.

– Det har det gått i hundre her. Vi er på distriktsmedisinsk senter for å ta coronaprøver nå, sier Haugan klokken 14.09.

Hun sier at verken hun eller sønnen har symptomer, men etter en telefon til legen besluttet de å teste seg.

– Jeg ringte rett til legen og spurte hva som er lurt. Det er like greit å ta testen, selv om vi ikke er syke.

Hun forteller at hun er svært fornøyd med smittevernet om bord.

– Jeg har absolutt ingenting å utsette på hvordan de har håndtert smittevernet om bord. De tok forholdsregler, det var aldri kødannelser, og det kom påminnelser om håndvask flere ganger om dagen, sier hun.

Klokken 15.16 har ikke Haugan fått melding om at hun skal i karantene, men det spiller ingen rolle sier hun.

– Jeg er i karantene nå, så det er helt greit. Jeg har vært og tatt test allerede, og har fått beskjed om å være i karantene til vi får svar. Det forventes at foreligger mandag morgen, forteller Haugan.

Skipet skulle seilt til Svalbard fredag ettermiddag. Dette cruiset blir avlyst. Den neste reisen med skipet er ikke planlagt før i begynnelsen av september.

– Vi tar også kontakt med alle gjester som var om bord på skipets siste seilinger for å gi dem informasjon og videreformidle myndighetenes råd, sier Ege.

Han legger til at de ikke har fått meldinger om at passasjerer skal ha fått påvist smitte.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skriver i en pressemelding at dette er de første pasientene med covid-19 som er innlagt ved sykehuset siden 5. juni.

– Mottak av pasientene ble gjort etter gjeldende smittevernregime for mistenkte covid-19-tilfeller ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er derfor ingen grunnlag for å sette i gang intern smittesporing eller å sette ansatte ved i karantene.

Utvider åpningstider

– Coronasenteret har iverksatt testing av crewet. De har også nå i helgen doblet sin kapasitet, sier Øyvind Benjaminsen, fungerende leder for Coronasenteret i Tromsø.

– Passasjerene om bord i skipet blir fortløpende kontaktet av smittesporingsteamet for å kartlegge og vurdere testing, sier Benjaminsen.

Rettelse: VG skrev først i vårt direktestudio at det var to passasjerer som var smittet, men UNN og ordfører Gunnar Wilhelmsen opplyser at det er snakk om to ansatte. Dette ble rettet klokken 13.07. 2020. 13.28.

Publisert: 31.07.20 kl. 13:33 Oppdatert: 31.07.20 kl. 16:18

Mer om Nordlys Hurtigruten Coronaviruset

Fra andre aviser