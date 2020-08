SMITTE: Alle i mannskapet ombord på Hurtigruten MS «Roald Amundsen» er nå testet for corona. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

29 nye coronasmittede på Hurtigruten

Totalt 33 personer i mannskapet på MS «Roald Amundsen» har testet positivt for coronavirus. Alle passasjerer skal nå testes.

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø på en pressekonferanse lørdag formiddag.

– 29 personer i mannskapet er bekreftet positive i dag, i tillegg til de fire i går. Alle passasjerer skal nå ha mottatt sms om at de skal i karantene, sier Kristoffersen.

33 av de 178 i mannskapet på Hurtigruten MS «Roald Amundsen» er nå bekreftet smittet. Hele besetningen er testet, og de smittede er isolert på skipet.

De jobber fortsatt med å avklare prøvene for fem av de ansatte. Kommunen forventer svar i løpet av dagen.

– Vårt smittesporingsteam gikk i igang med å kontakt alle på telefon i går kveld, etter at de mottok listene over passasjerer, sier overlegen.

Ringer alle passasjerer

Alle passasjerer skal nå testes. 60 passasjerer er satt i karantene i Tromsø.

Kommunens smittesporeteam har jobbet på spreng med å kontakte alle på telefon, sier kommuneoverlegen.

– De gikk i gang med å kontakt alle i går kveld, etter at de mottok listene. Kvart over ett i natt kom de fram til at de hadde nådd 89 passasjerer. Dette arbeidet fortsetter i dag, sier Kristoffersen.

I tillegg til de 33 ansatte har en passasjer fått påvist smitten. Hurtigruten ble varslet om passasjeren med smitte etter forrige tur, men mente det ikke var grunn til bekymring.

– Dette viser at denne pandemien er langt fra over. Vi er nødt til å ta vare på hverandre og holde avstand , sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Saken oppdateres.

Publisert: 01.08.20 kl. 11:51

Les også

Mer om Coronaviruset Hurtigruten Tromsø

Fra andre aviser