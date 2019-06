TAR IMOT: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har etablert en beredskap for oppfølging og veiledning av barnevernstjenester som eventuelt skal vurdere omsorgssituasjonen barna som har blitt hentet hjem fra Al-Hol-leiren. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Slik skal Norge ta hånd om de foreldreløse barna

God omsorg og riktig helsehjelp er prioriterte tiltak når barn kommer til Norge fra konfliktområder, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Mandag kveld lander fem foreldreløse, norske barn i Oslo.

Nå nettopp







Et SAS-fly hentet de fem barna til en savnet norsk IS-kvinne på flyplassen i Erbil mandag ettermiddag. VG kunne tidligere samme dag avdekke at barna var overlevert til norske myndigheter i Syria.

VG har spurt barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hvilket apparat som venter disse barna når de kommer til Norge.

God omsorg og riktig helsehjelp vil være prioriterte tiltak i den første fasen, sier han.

– Barn som kommer til Norge fra konfliktområder, og som har vært vitne til eller utsatt for vold og overgrep, kan være traumatiserte og ha behov for særskilt oppfølging fra flere tjenester.

HENTET HJEM: Norske myndigheter hentet hjem de fem foreldreløse, norske barna til Norge. Her er de på flyplassen i Erbil mandag ettermiddag. Foto: Privat

Beredskap

Barnets bakgrunn vil i disse tilfellene stille særlige krav til de barnevernsfaglige vurderingene, forklarer Ropstad.

– Jeg har derfor gitt mitt direktorat i oppdrag å etablere en beredskap for oppfølging og veiledning av aktuelle barnevernstjenester. Dette gjør de i samarbeid med Helsedirektoratet, sier han.

På spørsmål om hva som vil gjøres for å følge opp disse fem, og eventuelt andre barn som blir hentet hjem, svarer Ropstad:

– De vil bli møtt og ivaretatt på en god måte som sikrer dem både et forsvarlig omsorgstilbud og riktig helsehjelp.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har etablert en beredskap for oppfølging og veiledning av barnevernstjenester som eventuelt skal vurdere omsorgssituasjonen til disse barna.

TOK AV: SAS-flyet tok av fra flyplassen i Erbil ved 17.40-tiden mandag og landet i Norge i 22.40-tiden. Foto: Privat

Bufdir bistår

Ved ankomst til Norge vil barna få en helsesjekk og oppfølging i helsevesenet.

Barnevernstjenesten vil i disse sakene ha et særskilt ansvar for å koordinere det øvrige hjelpeapparatet, og til å bidra til at barna får nødvendig helsehjelp og oppfølging fra andre tjenester, sier Ropstad.

– Dette innebærer også et ansvar for å ta initiativ til at andre relevante tjenester utreder barnets behov, for eksempel for helsehjelp og for tilpasninger til deltagelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

– For å sikre at barnet får en helhetlig oppfølging som ivaretar alle sider ved omsorgssituasjonen og hjelpebehovet, vil Bufdir ved behov også bistå kommunale barnevernstjenester i å opprette kontakt med andre aktuelle hjelpeinstanser.

– Vil få nødvendig oppfølging

Etter at UD mandag kveld bekreftet at de henter hjem de fem foreldreløse, norske barna, møtte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide pressen.

Begge er glade for at barna nå er på vei til Norge, og forsikrer de vil få all nødvendig oppfølging de trenger.

Søreide sa at sikkerheten for barna har vært det aller viktigste i arbeidet med å hente barna hjem, som Utenriksdepartementet har ledet.

– Derfor har det vært nødvendig at arbeidet med å hente barna ikke skulle bli kjent for offentligheten. Det ville vanskeliggjort, og kunne i verste fall umuliggjort, en trygg henting av barna.

Alle barna er norske statsborgere, og har fått utstedt norsk personnummer og pass.

Se hele pressekonferansen her:

Publisert: 04.06.19 kl. 05:57