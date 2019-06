AU PAIREN BLE UTVIST: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mistet familiens au pair etter et UDI-vedtak. Foto: Trond Solberg

Au pairens advokat: – Tragisk og flaut for Norge

Advokaten til Jøran Kallmyrs au pair har levert inn klage til UDI på vegne av sin klient. Samtidig refser hun UDIs behandling av saken.

Ingvild Boe Hornburg, advokaten til Jøran Kallmyrs au pair, levert inn klagen tidligere i dag, skriver Dagbladet.

– Vi venter på svar, men jeg innser at det kan ta tid. Etter at jeg leverte klagen i går har jeg fått masse ny informasjon. Det flere som sier at de har fått samme informasjon som Kallmyr-familien fra UDI, sier Hornburg til Dagbladet.

- Fy, jeg synes det er flaut. Jeg har spurt henne mange ganger og hun er overveldet over hvor bra hun hadde det hos familien Kallmyr. Jeg synes det er tragisk og flaut for Norge, sier hun til avisen.

Hornburg sier at hun har vært i kontakt med flere andre som sier at det ikke er uvanlig at au pairer flyttet inn hos vertsfamilier uten å jobbe i perioden de venter på time hos politiet, og kaller UDI «urimelig strenge».

Au pairen, en kvinne i 20-årene fra Filippinene, måtte forlate Norge i mai etter at UDI vedtok at hun hadde brutt regelverket ved å flytte inn hos familien Kallmyr før søknaden var godkjent.

Det var Aftenposten som avslørte saken onsdag.

Justisministeren har avvist at au pairen ikke jobbet for familien i perioden mens de ventet på at søknaden skulle godkjennes, fra 22. august til 12. oktober.

– Vi tok inn en au pair som hadde fått sin kontrakt hos en annen norsk familie sagt opp. Hun var dermed allerede i Norge da hun flyttet inn til oss. Vi har hele tiden visst, både vi og au pairen at hun ikke kunne arbeide som au pair hos oss frem til hun fikk levert søknaden personlig hos politiet, skrev Kallmyr i en e-post til VG onsdag

Han fremholder at hun ikke arbeidet i perioden 22. august 2018 til 12. oktober 2018. Etter 12. oktober arbeidet hun etter gjeldende regler fram til 9. mai i år.

– Vi har etter beste evne fulgt de anbefalinger og råd vi har fått underveis i prosessen. Dersom det er begått feil i forhold til utlendingsloven skal jeg være den første til å beklage dette.

Publisert: 01.06.19 kl. 10:46