FHI: Har Smittestopp-dokumentasjon på plass

Datatilsynet har sendt varsel om pålegg til Folkehelseinstituttet (FHI) angående Smittestopp-appen. Dokumentene de etterspør vil være på plass i god tid før fristen, ifølge FHI.

Bakgrunnen er at Datatilsynet mener det er mangler ved behandlingsprotokoll og risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjort i forbindelse med app-løsningen.

De mener at FHI ikke har vært presise nok når de har angitt formålet med appen som «digital smittesporing» i behandlingsprotokollen.

Når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalysen, mener Datatilsynet at det mangler det vurderinger for sentrale deler av løsningen: befolkningsvarsling ved coronasmitte, anonymisering av personopplysninger og analysearbeid.

– Vi etterspurte disse dokumentene fordi vi mente at de ikke var gode nok, rett og slett. Det å ha klare beskrivelser av hva slags data de samler inn er grunnlaget for all god databehandling, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, til VG.

– Ikke noe problem

Fungerende assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, sier at de kommer til å klare å tilfredsstille kravene fra Datatilsynet.

– Når Datatilsynet mener at formålet i behandlingsprotokollen, der vi har skrevet «digital smittesporing», er for overordnet, har vi ikke noe problem med å skrive mer om det, sier Knudsen til VG.

Ifølge FHI-lederen har de dokumentasjonen Datatilsynet etterspør i varslene om pålegg, både når det kommer til risiko- og sårbarhetsanalysen og behandlingsprotokollen.

– Vi har sendt noe dokumentasjon allerede, og kommer til å ettersende mer, i god tid innen fristen 21. mai, sier fungerende assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

FHI har på nåværende tidspunkt ikke fått tilbakemelding på om dokumentasjonen de har sendt til Datatilsynet er tilfredsstillende.

Thon er fornøyd med at FHI sier at de vil gi dokumentasjonen Datatilsynet har etterspurt.

– De har respondert og sier at de skal komme med det vi har bedt om, og det er fint, sier han.

Vil fortsette kontrollsaken

Datatilsynet vil fortsette kontrollsaken for å se videre på problemstillinger knyttet til formål, nytteverdi, innsamling og lagring av personopplysninger, samt sikkerhet i løsningen.

Det innebærer blant annet at de vil se nærmere på bruken av posisjonsdata i tillegg til Bluetooth for å spore smitte.

– Det at man skal bruke begge deler til å spore smitte er i strid med anbefalingen fra det europeiske datatilsynet. Jeg skal ikke foregripe noe, men det er noe vi kommer til å se nærmere på, forteller han.

