ENIGE DEN GANG: Her signerte fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo en bymiljøavtale for de to fylkene i januar 2017. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Bompengekrisen: Beskylder Ap-Raymond for historieforfalskning

«Historieforfalskning». «Sleipt!» «Urent trav». «Morsomt». Slik oppsummerer fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), de siste dagenes uttalelser om bompenger fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det er Johansens uttalelser i VG tirsdag som har fått den øverste politikeren i Norges nest største fylke siden 2013 til å se blått:

«Realiteten her er at vi er enige om at smertegrensen nå er nådd for bompenger», sa Johansen.

Internt møte

– På det interne møtet vi hadde 30. april i styringsgruppen til Oslopakke 3 måtte jeg si nei til Byrådet i Oslos holdning om å øke inntektene, som i praksis vil si å øke bompengesatsene. Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) representerte Byrådet i dette møtet, og han reagerte sterkt på det jeg sa, sier Solli til VG.

IKKE IMPONERT: Fylkesordfører Anette Solli (H) mener Raymond Johansen driver historieforfalskning om bompenger i Oslo og Akershus. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Raymond Johansen lar seg provosere av at fylkesordføreren i Akershus kommer med informasjon fra lukkede møter i intervju med VG.

– Jeg begriper egentlig ikke hva dette er. Og det at hun refererer fra interne møter som har til formål å snakke sammen, det må jeg si er overraskende, tordner byrådslederen.

Solli får støtte av Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, i at Raymond Johansen og hans rødgrønne byråd også da avtalen ble inngått i 2016, gikk inn for langt høyere bompengetakster enn dagens.

1. juni åpner 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus.

Ifølge fylkesordføreren spurte Rees, som er byråd Lan Marie Bergs nestkommanderende, om ikke partneren Akershus ikke lenger vedsto seg avtalen om gigantprosjektet Oslopakke 3.

Økte takster

– Den vedstår vi oss selvsagt. Men jeg opplever ikke at det er en automatikk i at man må legge på bompengene når inntektene uteblir. Jeg synes det er urent trav at de overlater til meg å ta oppgjøret og debatten med dem. Nå later de som om vi har vært enige om dette hele tiden, fordi det fremstår lurt i mediene, sier Solli.

Byrådssekretær Rees er forelagt alle uttalelsene fra fylkesordføreren i Akershus, men ønsker ikke å kommentere utspillet. Han henviser i stedet til sin egen byrådsleder.

Ikke kjent med møtet

– Det som har skjedd er at byrådssekretær Rees henviste til tilleggsavtalen fra 2017. Der har partene skrevet under på at når den nye bomringen har begynt å virke, skal man vurdere inntekter og utgifter våren 2020. Møtet 30. april var et type møte jeg ikke er kjent med vanligvis, eller har diskutert innholdet i, sier Johansen.

Anette Solli hevder at hun satte foten ned mot en åpning for nye økninger i bompengesatsene i nær fremtid.

– Resultatet var at man da bare tok ut salderingen, og det kunne jeg leve med. Jeg kunne ikke leve med bare automatisk å legge til heving av bompengetakstene fordi inntektene ble lavere enn budsjettert. Så jeg sa «nei, det kan jeg ikke». Jeg måtte være ganske ultimativ. Og fikk ingen støtte fra Byrådet i Oslo. De ønsket å øke inntektene, sier Solli.

Opprøret kunne vært verre

Hun mener at bompengeopprøret hadde vært enda kraftigere om Byrådet i Oslo hadde fått det som de ville.

– Så det er bra for Raymond nå, sett i ettertid, at Høyres synspunkt fikk gjennomslag. For hadde Byrådet vunnet frem med sitt synspunkt i Oslopakke 3, så hadde det jo blitt et resultat som Raymond ikke hadde vært enig i, slik det fremstår nå, sier Solli.

– Hva tror du er grunnen til at Raymond Johansen sier det han sier nå, nemlig at maksgrensen for bompenger nå er nådd?

– Det er jo diskusjonen om bompenger generelt, og at han nå har fått en utfordrer i form av bompengelista. Det ser sånn ut. Og så er jeg jo glad hvis dette får dem til å innse at det nivået de har ønsket seg, og senest ga uttrykk for for et par uker siden, er feil, sier Solli.

– Du mener vi klarer å leve godt med det bompengenivået som innføres fra 1. juni?

Åpen for å kutte takstene

– Ja. Og i hvert fall ikke heve det. Hvis vi skal ha en diskusjon om takster, så skal det være om det er for høyt, og om det er derfor inntektene synker så raskt, fordi for mange slutter å kjøre bil i byen for raskt.

– Synes du Raymond Johansen er uærlig når han sier det han nå sier til VG?

– Sleipt!

– Det er sleipt! For de har overfor meg stått for noe annet, sier Solli.

– Din påstand er Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet står for noe annet i lukkede møter enn de gjør offentlig?

– Ja. Jeg synes det er drøyt. Jeg er glad for at de ga seg. Men jeg synes de tar æren for noe de har vært imot, rett og slett. Noen ganger innser man at det man sto for tidligere er feil. Men de har bare latt som om vi var enige hele veien. Det er historieforfalskning. Man driver historieskrivning så det griner etter!

Raymond Johansen har fått lese alle uttalelsen fra Anette Solli. Han er ikke imponert.

– Merkelig

– Jeg har ikke sagt noe som ikke er sant, og dette er et møte jeg ikke har vært på. Dette er prosedyremøter, som ikke er forhandlinger. At Anette Solli nå sier at jeg driver med urent trav, er merkelig. Det som er urent trav er at hun skaper et inntrykk av at de ønsker lavere takster, samtidig som de står for gigantiske motorveiutbygginger E18 og E6 i tilknytning til dette som de ikke har finansiering på. Og som har én konsekvens: Kraftige økning i bompenger! tordner byrådslederen.

– Hadde Byrået i Oslo fått gjennomslag for sine primærstandpunkter da vi forhandlet i 2016, så hadde bomsatsene i dag vært mye høyere. Jeg synes det er litt rart at de nå later som om det ikke skjedde, fastslår Solli.

– Urent trav

– Raymond Johansen, da dere forhandlet om nye bommer i Oslo i 2016, gikk dere inn for langt høyere bompengesatser enn det som er nå?

– Det blir veldig urent trav. Det viktigste for Høyre i de forhandlingene var å hindre at det skulle komme bommer ute på Bygdøy. Vi aksepterte og kom frem til en løsning. Det dreier seg om å gi og ta, og så står man sammen om et resultat. J

En som satt i forhandlingene i 2016, var Høyres byrådslederkandidat i Oslo ved høstens valg, Eirik Lae Solberg.

UTFORDRER: Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, vil avsette Aps Raymond Johansen ved valget til høsten. Han gir full støtte til fylkesordfører Anette Sollis angrep på erkerivalen. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg kan bekrefte Anette Sollis historieskriving når det gjelder bompenger i Oslo og Akershus. Raymond Johansen driver falskspill. I 2016 foreslo sekretariatet i Oslopakke 3 en makstakst for dieselbiler i rushtraffiken på 80 kroner. Byrådspartienes representanter mente at dette var altfor lavt. Vi mente at det var altfor høyt. Det endte på 59 kroner, sier Lae Solberg til VG.

Publisert: 24.05.19 kl. 19:57