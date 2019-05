STENGT: E18 er stengt i retning Drammen etter en alvorlig trafikkulykke. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

To personer kritisk skadet i trafikkulykke

To personer betegnes som kritisk skadet etter et sammenstøt mellom en personbil og en lastebil på E18 i Asker.

Mindre enn 10 minutter siden







De skadede satt i personbilen.

– De var ikke ved bevissthet da politiet kom til stedet, sier Line Skott, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG.

En av personene ble fraktet med luftambulanse til sykehus, mens den andre ble kjørt i ambulanse.

Politiet har ikke fullstendig oversikt over hendelsesforløpet, men har en hypotese på at personbilen kan ha kjørt inn i lastebilen bakfra.

– Sjåføren av lastebilen blir avhørt nå, og er fysisk uskadet, sier Skott.

Den første meldingen til politiet gikk på at det var en lastebil som hadde fått motorstans.

Vegen er stengt fra Holmenkrysset i retning Drammen. Vegtrafikksentralen har skiltet omkjøring via fylkesvei 165 for personbiler. Ingen omkjøring for tyngre kjøretøy.

Publisert: 13.05.19 kl. 19:48